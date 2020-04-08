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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 833834835836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:32

  unknownurl написав:Посмотрите лимиты по карте. Если оплаченная сумма вошла в интернет лимит, то кешбек будет.


у меня всё в общий лимит капает, хотя тут всё кешбечное 100%
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Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шановне товариство!
З досвіду - за які операції точно не дають кешбек?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:00

  clientage написав:Искатель
Еще СЭП нашару
ну и тарифы таки гляньте :)
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/


Для отримання картки необхідно:
Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card.


Я слегка не понял: она что, для избранных? И как я получу рекламную пропозицию от Укрсиба, если я с ними распрощался лет 15 назад?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:И как я получу рекламную пропозицию от Укрсиба

Например, так - https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Hack-Stock написав:
  unknownurl написав:Посмотрите лимиты по карте. Если оплаченная сумма вошла в интернет лимит, то кешбек будет.


у меня всё в общий лимит капает, хотя тут всё кешбечное 100%
Ну не знаю, у меня все операции, за которые точно будет кешбек попадают в интернет лимит.
Правда у меня обновление лимита стоит каждый день, а у Вас, я вижу, месяц.
И как я получу рекламную пропозицию от Укрсиба, если я с ними распрощался лет 15 назад?

Или вот тут: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ping_card/
unknownurl
 
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