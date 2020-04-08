у меня всё в общий лимит капает, хотя тут всё кешбечное 100%
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:32
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шановне товариство!
З досвіду - за які операції точно не дають кешбек?
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:00
Я слегка не понял: она что, для избранных? И как я получу рекламную пропозицию от Укрсиба, если я с ними распрощался лет 15 назад?
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Например, так -
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну не знаю, у меня все операции, за которые точно будет кешбек попадают в интернет лимит.
Правда у меня обновление лимита стоит каждый день, а у Вас, я вижу, месяц.
Или вот тут:
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