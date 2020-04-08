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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:20
Пообщался с горячей линией. О том, что карту можно привязать к NEXT и рубить капусту, они даже не догадываются
Нет, я ничего подобного не спрашивал, задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".
Всем большое спасибо за ответы!
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Искатель
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:26
Искатель, Вам тут всё на блюдце приподнесли, вы давай через ГЛ палить "контору"
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:33
Искатель написав:Доброго времени суток всем старожилам ветки!
(и новичкам тоже не хворать)
Так много в последнее время читал о сабже, что не выдержал, решил сайти на ветку (уже много лет не являюсь клиентом "Укрсиба") и разузнать поподробнее.
Прежде, чем в меня бросят ссылкой на тарифы (за которую заранее премного благодарен), прошу, по возможности, ответить на несколько кратких вопросов по данной карте:
1. Стоимость оформления/обслуживания. Чтобы понять, стоит ли вообще читать дальше.
2. Стоимость пополнения извне (из других банков) и налом через кассу.
3. Стоимость снятия нала с карты.
4. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно заработать за месяц.
5. Есть ли какие-то ограничения (МСС, конкретные сайты). Вся ли коммуналка окэшбэчивается, если привязать карту в NEXT от Привата?
6. Выплачивают кэшбэк 16го числа каждого месяца - это у всех или?
7. Виден ли где-то начисляемый кэшбэк (как у Мони, Таси, Аллы) или надо ждать и гадать (как у Форварда и Идеи)?
8. Есть ли процент на остаток по карте.
Спасибо большое тем, кто ответит, а не будет ворчать "иди, читай тарифы".
Обслуживание, выпуск бесплатные, но смс стоит 15 грн в мес. Некоторые их отключают, но тогда сложнее оплачивать, ведь коды верификации не приходят
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:42
Третий день у банка не работает интернет-банкинг
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
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iurii44
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:45
iurii44 написав:
Третий день у банка не работает интернет-банкинг
У меня работает. Или что-то конкретно не работает?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:49
MASolomko написав:
Искатель, Вам тут всё на блюдце приподнесли, вы давай через ГЛ палить "контору"
И в мыслях не было. Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил... Просто спросил насчет коммуналки. Но девушка произнесла интересную фразу: "Кэшбэк будет за то, что предварительно "положено в корзину"
Вот тут уже дальше я сам немного додумал.
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Искатель
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:49
Искатель написав: unknownurl написав: Искатель написав:
Начинаю запутываться
New Card и Respaun - это одна и та же карта или разные?
Respaun, E-Shopping, New Card - это все одна и та же карта.
Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах? Или ... зачем?
Эти три "разных" карты родвигались банком по трем разным каналам продаж.
Фактически это маркетинговая кампания, чтобы измерять целевую аудиторию
(геймеры, шопоголики и свинки)))
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STIGA
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:53
Искатель написав: MASolomko написав:
Искатель, Вам тут всё на блюдце приподнесли, вы давай через ГЛ палить "контору"
И в мыслях не было. Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил... Просто спросил насчет коммуналки. Но девушка произнесла интересную фразу: "Кэшбэк будет за то, что предварительно "положено в корзину"
Вот тут уже дальше я сам немного додумал.
"нельзя продать булочки и пирожки, не попробовав их сам"
(не зная свой продукт, не продашь его клиенту)
Боюсь, что КЦ до сих пор терминологию МСС не выучили... все по бумажке отвечают.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:10
Искатель написав:
Пообщался с горячей линией. О том, что карту можно привязать к NEXT и рубить капусту, они даже не догадываются
Нет, я ничего подобного не спрашивал, задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".
Всем большое спасибо за ответы!
Правильно ответили, потому что они отвечают за свои сервисы и как проходит оплата на чужих им все равно, вот они и ответили, что нет, так безопасней.
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omb
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:18
omb написав: Искатель написав:
Пообщался с горячей линией. О том, что карту можно привязать к NEXT и рубить капусту, они даже не догадываются
Нет, я ничего подобного не спрашивал, задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".
Всем большое спасибо за ответы!
Правильно ответили, потому что они отвечают за свои сервисы и как проходит оплата на чужих им все равно, вот они и ответили, что нет, так безопасней.
Кто из этих студентов на линии за что отвечает? Что написано в методичке, то и впаривают, а если не написано - начиняют выдумывать отсебятину какую нибудь, как знаменитый саша художник в альфе лет 10 назад
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Stringer
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