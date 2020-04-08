Искатель написав: Доброго времени суток всем старожилам ветки!

(и новичкам тоже не хворать)



Так много в последнее время читал о сабже, что не выдержал, решил сайти на ветку (уже много лет не являюсь клиентом "Укрсиба") и разузнать поподробнее.

Прежде, чем в меня бросят ссылкой на тарифы (за которую заранее премного благодарен), прошу, по возможности, ответить на несколько кратких вопросов по данной карте:



1. Стоимость оформления/обслуживания. Чтобы понять, стоит ли вообще читать дальше.

2. Стоимость пополнения извне (из других банков) и налом через кассу.

3. Стоимость снятия нала с карты.

4. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно заработать за месяц.

5. Есть ли какие-то ограничения (МСС, конкретные сайты). Вся ли коммуналка окэшбэчивается, если привязать карту в NEXT от Привата?

6. Выплачивают кэшбэк 16го числа каждого месяца - это у всех или?

7. Виден ли где-то начисляемый кэшбэк (как у Мони, Таси, Аллы) или надо ждать и гадать (как у Форварда и Идеи)?

8. Есть ли процент на остаток по карте.



Спасибо большое тем, кто ответит, а не будет ворчать "иди, читай тарифы".