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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:20

Пообщался с горячей линией. О том, что карту можно привязать к NEXT и рубить капусту, они даже не догадываются :) Нет, я ничего подобного не спрашивал, задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".

Всем большое спасибо за ответы!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Искатель, Вам тут всё на блюдце приподнесли, вы давай через ГЛ палить "контору" :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Искатель написав:Доброго времени суток всем старожилам ветки!
(и новичкам тоже не хворать)

Так много в последнее время читал о сабже, что не выдержал, решил сайти на ветку (уже много лет не являюсь клиентом "Укрсиба") и разузнать поподробнее.
Прежде, чем в меня бросят ссылкой на тарифы (за которую заранее премного благодарен), прошу, по возможности, ответить на несколько кратких вопросов по данной карте:

1. Стоимость оформления/обслуживания. Чтобы понять, стоит ли вообще читать дальше.
2. Стоимость пополнения извне (из других банков) и налом через кассу.
3. Стоимость снятия нала с карты.
4. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно заработать за месяц.
5. Есть ли какие-то ограничения (МСС, конкретные сайты). Вся ли коммуналка окэшбэчивается, если привязать карту в NEXT от Привата?
6. Выплачивают кэшбэк 16го числа каждого месяца - это у всех или?
7. Виден ли где-то начисляемый кэшбэк (как у Мони, Таси, Аллы) или надо ждать и гадать (как у Форварда и Идеи)?
8. Есть ли процент на остаток по карте.

Спасибо большое тем, кто ответит, а не будет ворчать "иди, читай тарифы".
Обслуживание, выпуск бесплатные, но смс стоит 15 грн в мес. Некоторые их отключают, но тогда сложнее оплачивать, ведь коды верификации не приходят

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:42

Третий день у банка не работает интернет-банкинг
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  iurii44 написав:Третий день у банка не работает интернет-банкинг

У меня работает. Или что-то конкретно не работает?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:49

  MASolomko написав:Искатель, Вам тут всё на блюдце приподнесли, вы давай через ГЛ палить "контору" :(

И в мыслях не было. Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил... Просто спросил насчет коммуналки. Но девушка произнесла интересную фразу: "Кэшбэк будет за то, что предварительно "положено в корзину"
Вот тут уже дальше я сам немного додумал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:49

  Искатель написав:
  unknownurl написав:
Искатель написав:Начинаю запутываться :) New Card и Respaun - это одна и та же карта или разные? :)
Respaun, E-Shopping, New Card - это все одна и та же карта.


Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах? Или ... зачем?


Эти три "разных" карты родвигались банком по трем разным каналам продаж.
Фактически это маркетинговая кампания, чтобы измерять целевую аудиторию
(геймеры, шопоголики и свинки)))
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:53

  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, Вам тут всё на блюдце приподнесли, вы давай через ГЛ палить "контору" :(

И в мыслях не было. Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил... Просто спросил насчет коммуналки. Но девушка произнесла интересную фразу: "Кэшбэк будет за то, что предварительно "положено в корзину"
Вот тут уже дальше я сам немного додумал.


"нельзя продать булочки и пирожки, не попробовав их сам"
(не зная свой продукт, не продашь его клиенту)

Боюсь, что КЦ до сих пор терминологию МСС не выучили... все по бумажке отвечают.
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:10

  Искатель написав:Пообщался с горячей линией. О том, что карту можно привязать к NEXT и рубить капусту, они даже не догадываются :) Нет, я ничего подобного не спрашивал, задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".

Всем большое спасибо за ответы!
Правильно ответили, потому что они отвечают за свои сервисы и как проходит оплата на чужих им все равно, вот они и ответили, что нет, так безопасней.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:18

  omb написав:
  Искатель написав:Пообщался с горячей линией. О том, что карту можно привязать к NEXT и рубить капусту, они даже не догадываются :) Нет, я ничего подобного не спрашивал, задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".

Всем большое спасибо за ответы!
Правильно ответили, потому что они отвечают за свои сервисы и как проходит оплата на чужих им все равно, вот они и ответили, что нет, так безопасней.

Кто из этих студентов на линии за что отвечает? Что написано в методичке, то и впаривают, а если не написано - начиняют выдумывать отсебятину какую нибудь, как знаменитый саша художник в альфе лет 10 назад
Stringer
 
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