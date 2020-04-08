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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:02

Stringer а как им ответит, если они не пользуются некстом и портмоне?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах?
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах :(. Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:01

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах?
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах :(. Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.

Есть такое. Первую заказывал по ссылке Респаун, вторую по ссылке на Шопинг. У Вас так же?
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  #<1 ... 835836837838
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