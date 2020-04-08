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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:02
Stringer а как им ответит, если они не пользуются некстом и портмоне?
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах . Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.
Мои рефералки:
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:01
Есть такое. Первую заказывал по ссылке Респаун, вторую по ссылке на Шопинг. У Вас так же?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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