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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:02
Stringer а как им ответит, если они не пользуются некстом и портмоне?
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:33
Искатель написав:
Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах?
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах
. Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:01
Flamingo написав: Искатель написав:
Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах?
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах
. Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.
Есть такое. Первую заказывал по ссылке Респаун, вторую по ссылке на Шопинг. У Вас так же?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:54
Фантом написав:
Есть такое. Первую заказывал по ссылке Респаун, вторую по ссылке на Шопинг. У Вас так же?
Возможно. Просто между заказом первой и второй прошло без малого три месяца - ссылки брал с форума - поэтому просто не помню когда какая ссылка была
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Вів 14 кві, 2020 19:32
Я заказывал по Респаун и у меня с бином 535432 и с комиссией. Думаю, просто раньше были 516930, а потом пошли 535432, а сама ссылка роли не играет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Вів 14 кві, 2020 19:52
MASolomko написав:
Искатель, Вам тут всё на блюдце приподнесли, вы давай через ГЛ палить "контору"
Не даром он у меня в ЧС.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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