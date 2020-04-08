RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:02

Stringer а как им ответит, если они не пользуются некстом и портмоне?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 940
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах?
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах :(. Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:01

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах?
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах :(. Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.

Есть такое. Первую заказывал по ссылке Респаун, вторую по ссылке на Шопинг. У Вас так же?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 18.05.16
Подякував: 290 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:54

  Фантом написав:Есть такое. Первую заказывал по ссылке Респаун, вторую по ссылке на Шопинг. У Вас так же?

Возможно. Просто между заказом первой и второй прошло без малого три месяца - ссылки брал с форума - поэтому просто не помню когда какая ссылка была
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я заказывал по Респаун и у меня с бином 535432 и с комиссией. Думаю, просто раньше были 516930, а потом пошли 535432, а сама ссылка роли не играет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:52

  MASolomko написав:Искатель, Вам тут всё на блюдце приподнесли, вы давай через ГЛ палить "контору" :(

Не даром он у меня в ЧС. :cry: Что с такими людьми не то... Детства нормального не было с поучительными моментами что-ли.
  Фантом написав:Есть такое. Первую заказывал по ссылке Респаун, вторую по ссылке на Шопинг. У Вас так же?

Тоже думаю, что просто со временем поменяли, а ссылка - не главное.
Безкомиссионная с дизайном от Велкам, а с комисом - с классическим видом какого-то мегаполиса а-ля 2010е.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 610
З нами з: 23.07.18
Подякував: 180 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".

  Искатель написав:Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил...

Честно говоря, не понял, как можно задать вопрос: "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?" и не произнести "слова Портмоне и Изипей" :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:26

  Искатель написав:карту можно привязать к NEXT и рубить капусту


а что такое NEXT? Можно в личку... :roll:
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 26.02.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 835836837838
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, casper12, Flamingo, ingtrans, liliya_logical, vitaliy_berdinskikh і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.