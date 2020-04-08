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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:02
Stringer а как им ответит, если они не пользуются некстом и портмоне?
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах . Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.
Мои рефералки:
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:01
Есть такое. Первую заказывал по ссылке Респаун, вторую по ссылке на Шопинг. У Вас так же?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:54
Возможно. Просто между заказом первой и второй прошло без малого три месяца - ссылки брал с форума - поэтому просто не помню когда какая ссылка была
Мои рефералки:
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я заказывал по Респаун и у меня с бином 535432 и с комиссией. Думаю, просто раньше были 516930, а потом пошли 535432, а сама ссылка роли не играет.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 19:52
Не даром он у меня в ЧС. Что с такими людьми не то... Детства нормального не было с поучительными моментами что-ли.
Тоже думаю, что просто со временем поменяли, а ссылка - не главное.
Безкомиссионная с дизайном от Велкам, а с комисом - с классическим видом какого-то мегаполиса а-ля 2010е.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Честно говоря, не понял, как можно задать вопрос: "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?" и не произнести "слова Портмоне и Изипей"
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:26
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