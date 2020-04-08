Искатель написав:Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах?
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах . Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.
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Искатель написав:Это был контрольный в голову. А зачем три разных названия для одной карты? Там различия в тарифах?
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам), по остальным операциям - все идентично - а вот с пополнением - швах . Поэтому приходится тянуть на первую, а потом уже с нее пополнять вторую по номеру счета.
Есть такое. Первую заказывал по ссылке Респаун, вторую по ссылке на Шопинг. У Вас так же?
Я заказывал по Респаун и у меня с бином 535432 и с комиссией. Думаю, просто раньше были 516930, а потом пошли 535432, а сама ссылка роли не играет.
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Искатель написав:задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".
Искатель написав:Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил...
Честно говоря, не понял, как можно задать вопрос: "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?" и не произнести "слова Портмоне и Изипей"
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Кстати, под бесплатным пополнением Вы же имеете в виду вытягивание с другой карты непосредственно из приложения Укрсиббанка?
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