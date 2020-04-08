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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:36
Slx написав:
Не даром он у меня в ЧС.
Что с такими людьми не то... Детства нормального не было с поучительными моментами что-ли.
Вас сильно били в детстве?
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