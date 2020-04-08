ingtrans написав: Искатель написав:
задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".
Искатель написав:
Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил...
Честно говоря, не понял, как можно задать вопрос: "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?" и не произнести "слова Портмоне и Изипей"
Спросил: можно ли на внешних сервисах (без указания конкретики) платить за коммуналку. Но судя по комментариям, можно было и в открытую спрашивать. С той стороны или студенты, или роботы