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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 836837838839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:36

  Slx написав:Не даром он у меня в ЧС. :cry: Что с такими людьми не то... Детства нормального не было с поучительными моментами что-ли.

Вас сильно били в детстве? :?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 07:18

  ingtrans написав:
  Искатель написав:задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".

  Искатель написав:Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил...

Честно говоря, не понял, как можно задать вопрос: "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?" и не произнести "слова Портмоне и Изипей" :)

Спросил: можно ли на внешних сервисах (без указания конкретики) платить за коммуналку. Но судя по комментариям, можно было и в открытую спрашивать. С той стороны или студенты, или роботы :)
Искатель
 
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  #<1 ... 836837838839
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