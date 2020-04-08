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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:36
Slx написав:
Не даром он у меня в ЧС.
Что с такими людьми не то... Детства нормального не было с поучительными моментами что-ли.
Вас сильно били в детстве?
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rollo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 07:18
ingtrans написав: Искатель написав:
задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".
Искатель написав:
Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил...
Честно говоря, не понял, как можно задать вопрос: "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?" и не произнести "слова Портмоне и Изипей"
Спросил: можно ли на внешних сервисах (без указания конкретики) платить за коммуналку. Но судя по комментариям, можно было и в открытую спрашивать. С той стороны или студенты, или роботы
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Искатель
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Додано: Сер 15 кві, 2020 08:39
а шо председатель правления на гл должен сидеть
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v57
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:31
Искатель написав:
Спросил: можно ли на внешних сервисах (без указания конкретики) платить за коммуналку. Но судя по комментариям, можно было и в открытую спрашивать. С той стороны или студенты, или роботы
Те, у кого было трудное детство, могут Вас заклевать. Они считают, что есть некоторые секретные секреты, которые ни в коем случае нельзя обсуждать на форуме. Банк, видите ли, все отслеживает на форуме, секретные секреты узнает и сделает им бо-бо.
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rollo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:02
rollo написав: Искатель написав:
Спросил: можно ли на внешних сервисах (без указания конкретики) платить за коммуналку. Но судя по комментариям, можно было и в открытую спрашивать. С той стороны или студенты, или роботы
Те, у кого было трудное детство, могут Вас заклевать. Они считают, что есть некоторые секреты, которые ни в коем случае нельзя обсуждать на форуме. Банк, видите ли, все отслеживает на форуме, секреты узнает и сделает им бо-бо.
К данному вопросу не относится, НО, те, у кого есть разум, кто в состоянии осмысливать происходящее и причинно следственные связи, знает, что действительно есть темы, которые обсуждать публично чревато, по указанной вами причине. А тем, кто этого не понимает, то ли из за трудного детства, то ли в силу иных каких причин, приходится об этом писать в открытую
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