Додано: Сер 15 кві, 2020 11:19

rollo написав: Я выразился образно, однако Вы не поняли. Вы даже не поняли в чем был подвиг Прометея. Я выразился образно, однако Вы не поняли. Вы даже не поняли в чем был подвиг Прометея.

ИМХО, Вы даже не поняли, почему здесь не совсем рады этому "подвигу Прометея". В данном конкретном случае с Укрсиббанком, я думаю, никаких последствий не будет, потому что, по сути, карта используется согласно правил, установленных самим же банком, хотя я не исключаю, что со временем сократят перечень "правильных" MCC или что-нибудь еще придумают, чтобы сократить размер кешбэков.В общем же случае ситуация такая: кто-то обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью. Это и есть "Прометей". Общественность пользуется и радуется, но в один прекрасный день новый пользователь пытается воспользоваться, расспрашивает у других пользователей (те ему объясняют), а дальше он звонит в банк и говорит, что вот так и так, есть вот такой способ, а будет ли он работать, если я сделаю еще и так или вот так и еще как-то по-другому т.п. Это не "Прометей".