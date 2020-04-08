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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 837838839840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:45

  clientage написав:
  rollo написав:обсуждать можно все, что не запрещено правилами форума.
rollo

Ну да, все можно обсуждать... Но ток в прошедшем времени...ну типа: а помнишь, кореш, как мы бабло рубили у недолугого Сибаса, когда он ещё не залочил оту фичу... :mrgreen:
И то это опасно, т.к. все крутится покругу, ну може по спирали, и даже може по раскручивающейся спирали вверх, а эт все оч. похоже на пружину, которая када соскочит оч. сильно лупит, и даже може не в бровь, а в.. -- эт я вам как опыт из детства грю :mrgreen: :mrgreen:

Если бы тут вдруг начал писать Прометей, то его бы быстро заклевали.
Большинство даже и не поняли этого Прометея. Дурачок, принес людям огонь и потом мучался. И детство, вроде, у него хорошее было. Отец сам Зевс. :mrgreen:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Aps написав:Особо одаренные даже видео в ютуб выкладывают.

И еще особый шик - звонить в банк и спрашивать :)

  rollo написав:Если бы тут вдруг начал писать Прометей, то его бы быстро заклевали.
Большинство даже и не поняли этого Прометея. Дурачок, принес людям огонь и потом мучался. И детство, вроде, у него хорошее было. Отец сам Зевс.

В данном случае Прометей пошел к Зевсу и спросил, как использовать огонь, а то вон люди используют, а я не умею :)
Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 15 кві, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:50

  Stringer написав:
  Aps написав:
  rollo написав:Девиз тех, у кого было трудное детство и поэтому считающих, что обладают особым разумом, - "Форум не место для публичного обсуждения публичных тем".
У кого было нормальное детство считают, что обсуждать можно все, что не запрещено правилами форума. 8)


Обычно те темы что приносят профит клиентам весьма затратны для банка.
Даже если постоянно обсуждать какие-то даже легальные вещи, они станут массово используемые и добольно убыточными для банка.
Итог думаю будет поятен.
А так да можно все обсуждать.
Особо одаренные даже видео в ютуб выкладывают.

Теперь у нас новый термин для таких - нормальнодетсвенники :mrgreen:
Кашель грустной лошади

Лучше жрать под одеялом. Труднодетственники они такие. :mrgreen:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:52

  ingtrans написав:В данном случае Прометей пошел к Зевсу и спросил, как использовать огонь, а то вон люди используют, а я не знаю :)

Вовсе нет. Вам не быть Прометеем. :wink:
Человек спросил, как использовать огонь. А такие как Вы, его начали клевать.
Востаннє редагувалось rollo в Сер 15 кві, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:И детство, вроде, у него хорошее было. Отец сам Зевс.

Кхм, не син, а кузен
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:54

  chipmunk написав:
  rollo написав:И детство, вроде, у него хорошее было. Отец сам Зевс.

Кхм, не син, а кузен

То детали. Все равно, детство хорошее.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Человек спросил, как использовать огонь. А такие как Вы, его начали клевать.

Так он зачем-то спросил у Зевса, причем уже после того, как здесь объяснили, как использовать этот огонь :) Я не понимаю смысла таких действий. Зачем?
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:02

  ingtrans написав:
  rollo написав:Человек спросил, как использовать огонь. А такие как Вы, его начали клевать.

Так он зачем-то спросил у Зевса, причем уже после того, как здесь объяснили, как использовать этот огонь :) Я не понимаю смысла таких действий. Зачем?

Я выразился образно, однако Вы не поняли. Вы даже не поняли в чем был подвиг Прометея.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Я выразился образно, однако Вы не поняли. Вы даже не поняли в чем был подвиг Прометея.

ИМХО, Вы даже не поняли, почему здесь не совсем рады этому "подвигу Прометея". В данном конкретном случае с Укрсиббанком, я думаю, никаких последствий не будет, потому что, по сути, карта используется согласно правил, установленных самим же банком, хотя я не исключаю, что со временем сократят перечень "правильных" MCC или что-нибудь еще придумают, чтобы сократить размер кешбэков.
В общем же случае ситуация такая: кто-то обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью. Это и есть "Прометей". Общественность пользуется и радуется, но в один прекрасный день новый пользователь пытается воспользоваться, расспрашивает у других пользователей (те ему объясняют), а дальше он звонит в банк и говорит, что вот так и так, есть вот такой способ, а будет ли он работать, если я сделаю еще и так или вот так и еще как-то по-другому т.п. Это не "Прометей".
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http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:32

  ingtrans написав:
  rollo написав:Я выразился образно, однако Вы не поняли. Вы даже не поняли в чем был подвиг Прометея.

ИМХО, Вы даже не поняли, почему здесь не совсем рады этому "подвигу Прометея". В данном конкретном случае с Укрсиббанком, я думаю, никаких последствий не будет, потому что, по сути, карта используется согласно правил, установленных самим же банком, хотя я не исключаю, что со временем сократят перечень "правильных" MCC или что-нибудь еще придумают, чтобы сократить размер кешбэков.
В общем же случае ситуация такая: кто-то обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью. Это и есть "Прометей". Общественность пользуется и радуется, но в один прекрасный день новый пользователь пытается воспользоваться, расспрашивает у других пользователей (те ему объясняют), а дальше он звонит в банк и говорит, что вот так и так, есть вот такой способ, а будет ли он работать, если я сделаю еще и так или вот так и еще как-то по-другому т.п. Это не "Прометей".

Совсем не так. Прометей здесь не пройдет. Того, кто ...обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью....(Прометей), быстро заклюют труднодетственники, потому, что они об этом давно знали, но молча жрали под одеялом.
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