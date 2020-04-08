RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 838839840841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Совсем не так. Прометей здесь не пройдет. Того, кто ...обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью....(Прометей), быстро заклюют труднодетственники, потому, что они об этом давно знали, но молча жрали под одеялом

Речь же шла конкретно об этой ситуации, и "заклевывать" начали после звонка в банк. Это и был "подвиг Прометея" (в кавычках), который спросил у Зевса, как использовать огонь, который используют люди.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:49

ingtrans та нормальная ситуация.. ну подумаешь спросил не подумавши :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 944
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:51

  ingtrans написав:
  rollo написав:Совсем не так. Прометей здесь не пройдет. Того, кто ...обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью....(Прометей), быстро заклюют труднодетственники, потому, что они об этом давно знали, но молча жрали под одеялом

Речь же шла конкретно об этой ситуации, и "заклевывать" начали после звонка в банк. Это и был "подвиг Прометея" (в кавычках), который спросил у Зевса, как использовать огонь, который используют люди.

Вообще никогда не стоит никого клевать. А тут некоторые труднодетственники это умеют. Особенно тех, кто начинает оправдываться.
rollo
 
Повідомлень: 533
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав: Того, кто ...обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью....(Прометей), быстро заклюют труднодетственники, потому, что они об этом давно знали, но молча жрали под одеялом.

Что-то я сильно заклеванных "прометеев" тут на форуме не помню. Ну конечно как в любом коллективе "старослужащие" могут сделать "молодому" замечание о нелогичности "звонить во все колокола" при обнаружении какого-то лайф-хака. Но те же "старослужащие" вопрошающим простым форумчанам (и даже не "прометеям") часто помогают и ответами на вопросы (в открытом виде) и советами (пусть даже в личку). А кто там что "жрет под одеялом" - ИМХО дело сугубо личное ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4428
З нами з: 20.03.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Вообще никогда не стоит никого клевать. А тут некоторые труднодетственники это умеют. Особенно тех, кто начинает оправдываться.
Так может проблема вовсе не в "трудно... как вы там их называете", а в тех кто совершая ошибки не умеет их признавать? Повинную голову ведь как известно меч не сечет. А то бывает ведь, что чел ну ошибся, оказался не прав, но до последнего будет извиваться, оправдываться и доказывать что "черное не такое уж оно и черное а так серое, сероватое, ну почти белое" :). Ну понятно, что такому могут и "насовать" :)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4428
З нами з: 20.03.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:03

Может хватит?
Все всё поняли. Никто нового ничего не скажет. Ставьте в этой теме точку, и возвращайтесь к обсуждению работы банка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11073
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6723 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:52

  Вкладчик1234 написав:Может хватит?
Все всё поняли. Никто нового ничего не скажет. Ставьте в этой теме точку, и возвращайтесь к обсуждению работы банка

Прислушался. Ставлю точку. :lol:
rollo
 
Повідомлень: 533
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 838839840841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, STIGA, югин і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3046)
15.04.2020 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.