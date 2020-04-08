Додано: Сер 15 кві, 2020 12:00

rollo написав: Вообще никогда не стоит никого клевать. А тут некоторые труднодетственники это умеют. Особенно тех, кто начинает оправдываться. Вообще никогда не стоит никого клевать. А тут некоторые труднодетственники это умеют. Особенно тех, кто начинает оправдываться.

Так может проблема вовсе не в "трудно... как вы там их называете", а в тех кто совершая ошибки не умеет их признавать? Повинную голову ведь как известно меч не сечет. А то бывает ведь, что чел ну ошибся, оказался не прав, но до последнего будет извиваться, оправдываться и доказывать что "черное не такое уж оно и черное а так серое, сероватое, ну почти белое". Ну понятно, что такому могут и "насовать"