rollo написав:Совсем не так. Прометей здесь не пройдет. Того, кто ...обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью....(Прометей), быстро заклюют труднодетственники, потому, что они об этом давно знали, но молча жрали под одеялом
Речь же шла конкретно об этой ситуации, и "заклевывать" начали после звонка в банк. Это и был "подвиг Прометея" (в кавычках), который спросил у Зевса, как использовать огонь, который используют люди.
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rollo написав:Совсем не так. Прометей здесь не пройдет. Того, кто ...обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью....(Прометей), быстро заклюют труднодетственники, потому, что они об этом давно знали, но молча жрали под одеялом
Речь же шла конкретно об этой ситуации, и "заклевывать" начали после звонка в банк. Это и был "подвиг Прометея" (в кавычках), который спросил у Зевса, как использовать огонь, который используют люди.
Вообще никогда не стоит никого клевать. А тут некоторые труднодетственники это умеют. Особенно тех, кто начинает оправдываться.
rollo написав: Того, кто ...обнаруживает интересную, скажем так, особенность использования карты (ну или чего бы то ни было), которая приносит доход, позволяет избежать комиссии и т.п. и делится этой находкой с общественностью....(Прометей), быстро заклюют труднодетственники, потому, что они об этом давно знали, но молча жрали под одеялом.
Что-то я сильно заклеванных "прометеев" тут на форуме не помню. Ну конечно как в любом коллективе "старослужащие" могут сделать "молодому" замечание о нелогичности "звонить во все колокола" при обнаружении какого-то лайф-хака. Но те же "старослужащие" вопрошающим простым форумчанам (и даже не "прометеям") часто помогают и ответами на вопросы (в открытом виде) и советами (пусть даже в личку). А кто там что "жрет под одеялом" - ИМХО дело сугубо личное
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rollo написав:Вообще никогда не стоит никого клевать. А тут некоторые труднодетственники это умеют. Особенно тех, кто начинает оправдываться.
Так может проблема вовсе не в "трудно... как вы там их называете", а в тех кто совершая ошибки не умеет их признавать? Повинную голову ведь как известно меч не сечет. А то бывает ведь, что чел ну ошибся, оказался не прав, но до последнего будет извиваться, оправдываться и доказывать что "черное не такое уж оно и черное а так серое, сероватое, ну почти белое" . Ну понятно, что такому могут и "насовать"
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100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg