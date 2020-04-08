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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 836837838839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 07:18

  ingtrans написав:
  Искатель написав:задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".

  Искатель написав:Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил...

Честно говоря, не понял, как можно задать вопрос: "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?" и не произнести "слова Портмоне и Изипей" :)

Спросил: можно ли на внешних сервисах (без указания конкретики) платить за коммуналку. Но судя по комментариям, можно было и в открытую спрашивать. С той стороны или студенты, или роботы :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:39

а шо председатель правления на гл должен сидеть
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:02

  rollo написав:
  Искатель написав:Спросил: можно ли на внешних сервисах (без указания конкретики) платить за коммуналку. Но судя по комментариям, можно было и в открытую спрашивать. С той стороны или студенты, или роботы :)

Те, у кого было трудное детство, могут Вас заклевать. Они считают, что есть некоторые секреты, которые ни в коем случае нельзя обсуждать на форуме. Банк, видите ли, все отслеживает на форуме, секреты узнает и сделает им бо-бо.

К данному вопросу не относится, НО, те, у кого есть разум, кто в состоянии осмысливать происходящее и причинно следственные связи, знает, что действительно есть темы, которые обсуждать публично чревато, по указанной вами причине. А тем, кто этого не понимает, то ли из за трудного детства, то ли в силу иных каких причин, приходится об этом писать в открытую 8)
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:обсуждать можно все, что не запрещено правилами форума.
rollo

Ну да, все можно обсуждать... Но ток в прошедшем времени...ну типа: а помнишь, кореш, как мы бабло рубили у недолугого Сибаса, когда он ещё не залочил оту фичу... :mrgreen:
И то это опасно, т.к. все крутится покругу, ну може по спирали, и даже може по раскручивающейся спирали вверх, а эт все оч. похоже на пружину, которая када соскочит оч. сильно лупит, и даже може не в бровь, а в.. -- эт я вам как опыт из детства грю :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 15 кві, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:49

ingtrans та нормальная ситуация.. ну подумаешь спросил не подумавши :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:03

Может хватит?
Все всё поняли. Никто нового ничего не скажет. Ставьте в этой теме точку, и возвращайтесь к обсуждению работы банка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:52

  Вкладчик1234 написав:Может хватит?
Все всё поняли. Никто нового ничего не скажет. Ставьте в этой теме точку, и возвращайтесь к обсуждению работы банка

Прислушался. Ставлю точку. :lol:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам)
А что говорит поддержка по этому поводу?

По внешнему виду карты одинаковые или 5169 30 имеет обложку WELCOME, а 5354 32 — Citizen?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:07

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам)
А что говорит поддержка по этому поводу?

По внешнему виду карты одинаковые или 5169 30 имеет обложку WELCOME, а 5354 32 — Citizen?

Ну тревожить поддержку по таким "пустякам" и привлекать к своим картам лишнее внимание ("Хрю!") это не мой метод. Обошли подручными средствами ;).
По внешнему виду карты разные - одна - Welcome, а вторая я бы сказал Skyscrapers или просто City, но не Citizen точно ;). Но на обеих надпись New card
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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