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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2020 07:18
ingtrans написав: Искатель написав:
задал вопрос, "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?", на что ответил: "Нет".
Искатель написав:
Я даже и слова Портмоне и Изипей не произносил...
Честно говоря, не понял, как можно задать вопрос: "А можно ли подвязать карту на Изипей или Портмоне и получить кэшбэк?" и не произнести "слова Портмоне и Изипей"
Спросил: можно ли на внешних сервисах (без указания конкретики) платить за коммуналку. Но судя по комментариям, можно было и в открытую спрашивать. С той стороны или студенты, или роботы
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Искатель
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Додано: Сер 15 кві, 2020 08:39
а шо председатель правления на гл должен сидеть
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v57
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:02
rollo написав: Искатель написав:
Спросил: можно ли на внешних сервисах (без указания конкретики) платить за коммуналку. Но судя по комментариям, можно было и в открытую спрашивать. С той стороны или студенты, или роботы
Те, у кого было трудное детство, могут Вас заклевать. Они считают, что есть некоторые секреты, которые ни в коем случае нельзя обсуждать на форуме. Банк, видите ли, все отслеживает на форуме, секреты узнает и сделает им бо-бо.
К данному вопросу не относится, НО, те, у кого есть разум, кто в состоянии осмысливать происходящее и причинно следственные связи, знает, что действительно есть темы, которые обсуждать публично чревато, по указанной вами причине. А тем, кто этого не понимает, то ли из за трудного детства, то ли в силу иных каких причин, приходится об этом писать в открытую
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Stringer
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:32
rollo написав:
обсуждать можно все, что не запрещено правилами форума.
rollo
Ну да, все можно обсуждать... Но ток в прошедшем времени...ну типа: а помнишь, кореш, как мы бабло рубили у недолугого Сибаса, когда он ещё не залочил оту фичу...
И то это опасно, т.к. все крутится покругу, ну може по спирали, и даже може по раскручивающейся спирали вверх, а эт все оч. похоже на пружину, которая када соскочит оч. сильно лупит, и даже може не в бровь, а в.. -- эт я вам как опыт из детства грю
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 15 кві, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:49
ingtrans
та нормальная ситуация.. ну подумаешь спросил не подумавши
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omb
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:03
Может хватит?
Все всё поняли. Никто нового ничего не скажет. Ставьте в этой теме точку, и возвращайтесь к обсуждению работы банка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:52
Вкладчик1234 написав:
Может хватит?
Все всё поняли. Никто нового ничего не скажет. Ставьте в этой теме точку, и возвращайтесь к обсуждению работы банка
Прислушался. Ставлю точку.
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rollo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:32
Flamingo написав:
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам)
А что говорит поддержка по этому поводу?
По внешнему виду карты одинаковые или 5169 30 имеет обложку WELCOME, а 5354 32 — Citizen?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:07
MASolomko написав: Flamingo написав:
Там когда откроетесь - еще фишка есть - карты с бином 5169 30 - пополняются в ИБ бесплатно а с бином 5354 32 - с комисом. Обе открывались в тарифе Нью-кард (правда подозреваю что по разным ссылкам)
А что говорит поддержка по этому поводу?
По внешнему виду карты одинаковые или 5169 30 имеет обложку WELCOME, а 5354 32 — Citizen?
Ну тревожить поддержку по таким "пустякам" и привлекать к своим картам лишнее внимание ("Хрю!") это не мой метод. Обошли подручными средствами
.
По внешнему виду карты разные - одна - Welcome, а вторая я бы сказал Skyscrapers или просто City, но не Citizen точно
. Но на обеих надпись New card
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- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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