Додано: Сер 15 кві, 2020 12:03

Может хватит?

Все всё поняли. Никто нового ничего не скажет. Ставьте в этой теме точку, и возвращайтесь к обсуждению работы банка

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин