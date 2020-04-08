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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 845846847848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Кстати и поста уже нет...

Только что зашел - пост на месте, но ссылки да, в том посте нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:40

ссылка подозрительная. Почему-то сделано не суб-доменом ukrsibbank.com, а отдельным доменом с текстом ukrsibbank. Т.е. такой домен мог зарегистрировать кто угодно. Это действительно укрсиббанк или какой-то мошеннический сайт по сбору приватных данных?

Регистрационные данные домена значительно отличаются от ukrsibbank.com. Я бы советовал не регистрироваться на этом сайте, пока сотрудники банка не подтвердят, что это действительно их сайт.

Сервер находится в Швейцарии, информации о провайдере и организации нет. В то время как настоящий сервер ukrsibbank.com находится в Украине и оформлен на "Joint-stock Commercial Innovation bank UKRSIBBANK"
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 18 кві, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:46

Это, кстати, вопрос к MASolomko, откуда у него эта ссылка.

++
В свое время оформлял NEW Card по ссылке, которая тоже ведёт welcome-to-ukrsibbank.com.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:02

хм, да я тоже на этом домене на ньюкарту регистрировался. Странно почему этот сервер отдельно от ukrsibbank.com расположен...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:37

  Амвросий написав:хм, да я тоже на этом домене на ньюкарту регистрировался. Странно почему этот сервер отдельно от ukrsibbank.com расположен...

Потому что Очевигодой занимается другое юрлицо (смотрите условия акции). На них и домен зареган.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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