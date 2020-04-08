Только что зашел - пост на месте, но ссылки да, в том посте нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 кві, 2020 17:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Только что зашел - пост на месте, но ссылки да, в том посте нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 18 кві, 2020 17:40
ссылка подозрительная. Почему-то сделано не суб-доменом ukrsibbank.com, а отдельным доменом с текстом ukrsibbank. Т.е. такой домен мог зарегистрировать кто угодно. Это действительно укрсиббанк или какой-то мошеннический сайт по сбору приватных данных?
Регистрационные данные домена значительно отличаются от ukrsibbank.com. Я бы советовал не регистрироваться на этом сайте, пока сотрудники банка не подтвердят, что это действительно их сайт.
Сервер находится в Швейцарии, информации о провайдере и организации нет. В то время как настоящий сервер ukrsibbank.com находится в Украине и оформлен на "Joint-stock Commercial Innovation bank UKRSIBBANK"
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 18 кві, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 кві, 2020 17:46
Это, кстати, вопрос к MASolomko, откуда у него эта ссылка.
++
В свое время оформлял NEW Card по ссылке, которая тоже ведёт welcome-to-ukrsibbank.com.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:02
хм, да я тоже на этом домене на ньюкарту регистрировался. Странно почему этот сервер отдельно от ukrsibbank.com расположен...
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:37
Потому что Очевигодой занимается другое юрлицо (смотрите условия акции). На них и домен зареган.
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