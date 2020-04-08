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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 847848849850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 22:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rimlyanin1 написав:Смішно. Тобто майбутні тестувальниуи не оформили нью кард бо вона тимчасова? Такий собі аргумент

Нет, конечно, не потому что она с временным кешбэком, а потому что вообще не оформили. А тут новое более интересное предложение - может и оформят эту новую карту. Всё-таки постоянный кешбэк интереснее временного, это дополнительное преимущество и лишний повод оформить.

По сути, я так в О.Банк пришел (и не только я). У Идеи и до того были всякие КБО, но меня они мало интересовали, а тут, во-первых, аналог monobank (даже просто повозиться с новым приложением интересно), во-вторых, кешбэк (хотя у меня интернет-покупок мало). Но О.Банк сразу убил своими багами при оформлении, ну а в отсутствии лимита особого смысла пользоваться О.Картой нет. Поэтому мое тестирование закончилось оформлением :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 07:59

Доброго времени суток!
Христос воскрес!

Вопрос: поскольку на этой ветке с некоторых пор тусуются любители онлайн-платежей, никто случайно не покупал талоны на Toplyvo UA c оплатой НьюКард? Если да, то это идет как онлайн-покупка или нет?
По идее, должна идти, но экспериментировать с узнаванием результата через месяц как-то не очень хочется.
Заранее премного благодарен за ответ.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 10:25

Як щодо розрахунків на Алло онлайн приходить кешбек по New Card?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 12:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я для себе вирішив одразу, що нью кард тільки для інет розрахунків і поставив ліміти 0 на все крім інету, тому жодного разу не виникало питання чи буде кеш бек.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 13:36

  Rimlyanin1 написав:Я для себе вирішив одразу, що нью кард тільки для інет розрахунків і поставив ліміти 0 на все крім інету, тому жодного разу не виникало питання чи буде кеш бек.


интересный вариант, тоже так сделаю :)

Чтото пополнение с карты в UKRSIB online сломалось, показывает техническую ошибку :(
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:24

Тоже вторые сутки не могу пополнить нью карт с карты другого банка (скунс).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:53

  demichh написав:Тоже вторые сутки не могу пополнить нью карт с карты другого банка (скунс).

А что мешает то? Или у вас и форвард сломался?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

І вчора і сьогодні поповнював ньюкард з форварда з картки на картку. Жодних проблем.
Rimlyanin1
 
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