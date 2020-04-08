Rimlyanin1 написав:Смішно. Тобто майбутні тестувальниуи не оформили нью кард бо вона тимчасова? Такий собі аргумент
Нет, конечно, не потому что она с временным кешбэком, а потому что вообще не оформили. А тут новое более интересное предложение - может и оформят эту новую карту. Всё-таки постоянный кешбэк интереснее временного, это дополнительное преимущество и лишний повод оформить.
По сути, я так в О.Банк пришел (и не только я). У Идеи и до того были всякие КБО, но меня они мало интересовали, а тут, во-первых, аналог monobank (даже просто повозиться с новым приложением интересно), во-вторых, кешбэк (хотя у меня интернет-покупок мало). Но О.Банк сразу убил своими багами при оформлении, ну а в отсутствии лимита особого смысла пользоваться О.Картой нет. Поэтому мое тестирование закончилось оформлением
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Вопрос: поскольку на этой ветке с некоторых пор тусуются любители онлайн-платежей, никто случайно не покупал талоны на Toplyvo UA c оплатой НьюКард? Если да, то это идет как онлайн-покупка или нет? По идее, должна идти, но экспериментировать с узнаванием результата через месяц как-то не очень хочется. Заранее премного благодарен за ответ.