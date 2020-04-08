Додано: Суб 18 кві, 2020 22:27

Rimlyanin1 написав: Смішно. Тобто майбутні тестувальниуи не оформили нью кард бо вона тимчасова? Такий собі аргумент Смішно. Тобто майбутні тестувальниуи не оформили нью кард бо вона тимчасова? Такий собі аргумент

Нет, конечно, не потому что она с временным кешбэком, а потому что вообще не оформили. А тут новое более интересное предложение - может и оформят эту новую карту. Всё-таки постоянный кешбэк интереснее временного, это дополнительное преимущество и лишний повод оформить.По сути, я так в О.Банк пришел (и не только я). У Идеи и до того были всякие КБО, но меня они мало интересовали, а тут, во-первых, аналог monobank (даже просто повозиться с новым приложением интересно), во-вторых, кешбэк (хотя у меня интернет-покупок мало). Но О.Банк сразу убил своими багами при оформлении, ну а в отсутствии лимита особого смысла пользоваться О.Картой нет. Поэтому мое тестирование закончилось оформлением