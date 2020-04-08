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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:21
У кого есть форвард пинайте им, работает без проблем тьфу-тьфу
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omb
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Додано: Нед 19 кві, 2020 22:32
omb написав:
У кого есть форвард пинайте им, работает без проблем тьфу-тьфу
В минус укрсиб не загонит, если сторонним сервисом пополнить нью карт и сразу потратить?
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demichh
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Додано: Нед 19 кві, 2020 23:18
demichh написав: omb написав:
У кого есть форвард пинайте им, работает без проблем тьфу-тьфу
В минус укрсиб не загонит, если сторонним сервисом пополнить нью карт и сразу потратить?
Нет, для их дебетки
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STIGA
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