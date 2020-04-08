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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 848849850851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:21

У кого есть форвард пинайте им, работает без проблем тьфу-тьфу
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 974
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:32

  omb написав:У кого есть форвард пинайте им, работает без проблем тьфу-тьфу

В минус укрсиб не загонит, если сторонним сервисом пополнить нью карт и сразу потратить?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:18

  demichh написав:
  omb написав:У кого есть форвард пинайте им, работает без проблем тьфу-тьфу

В минус укрсиб не загонит, если сторонним сервисом пополнить нью карт и сразу потратить?


Нет, для их дебетки
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:06

  demichh написав:Тоже вторые сутки не могу пополнить нью карт с карты другого банка (скунс).

  omb написав:У кого есть форвард пинайте им, работает без проблем тьфу-тьфу


так работает форвард? Или только с идеи ошибка?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 08:24

  Амвросий написав:
  demichh написав:Тоже вторые сутки не могу пополнить нью карт с карты другого банка (скунс).

  omb написав:У кого есть форвард пинайте им, работает без проблем тьфу-тьфу


так работает форвард? Или только с идеи ошибка?

Приложение работает, но не у всех
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  #<1 ... 848849850851
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