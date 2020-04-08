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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 кві, 2020 17:33
omb написав: Ananas1start написав:
підкажіть як зараз з ню карт , видають без проблем ?
кеш бек з комуналки приходить ?
все норм
а є різниція через яку ссилку реєструватись ?
і підкажіть що тут з платних послуг відключати зразу типу смс , страховки ...
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:03
Ananas1start написав:
а є різниція через яку ссилку реєструватись ?
вроде как через ссылку е-шоппинг карту 51 welcome дают, а по остальным 53 с городом.
Ananas1start написав:
і підкажіть що тут з платних послуг відключати зразу типу смс , страховки ...
после выдачи карты до конца месяца смс бесплатно, если в конце месяца не отключить, то со следующего месяца будет абонплата
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Амвросий
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:24
Амвросий написав: Ananas1start написав:
а є різниція через яку ссилку реєструватись ?
вроде как через ссылку е-шоппинг карту 51 welcome дают, а по остальным 53 с городом.
Ananas1start написав:
і підкажіть що тут з платних послуг відключати зразу типу смс , страховки ...
после выдачи карты до конца месяца смс бесплатно, если в конце месяца не отключить, то со следующего месяца будет абонплата
спс а що 51 і 53 в чому різниця цих карт ?
а смс в ІБ відключається ? чи в самому банку
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:30
Ananas1start написав: Амвросий написав: Ananas1start написав:
а є різниція через яку ссилку реєструватись ?
вроде как через ссылку е-шоппинг карту 51 welcome дают, а по остальным 53 с городом.
Ananas1start написав:
і підкажіть що тут з платних послуг відключати зразу типу смс , страховки ...
после выдачи карты до конца месяца смс бесплатно, если в конце месяца не отключить, то со следующего месяца будет абонплата
спс а що 51 і 53 в чому різниця цих карт ?
а смс в ІБ відключається ? чи в самому банку
Дадут ту, которая есть в отделении, что по ссылке респаун, что по ссылке е-шоппинг.
Разница в том, что 53 пополняется в ИБ (только в нем) с комиссией, а вторая - нет.
Смс можно выключить а ИБ, но перед тем привяжите карту везде где планируете использовать...
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