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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 849850851852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:33

  omb написав:
  Ananas1start написав:підкажіть як зараз з ню карт , видають без проблем ?
кеш бек з комуналки приходить ?
все норм

а є різниція через яку ссилку реєструватись ?
і підкажіть що тут з платних послуг відключати зразу типу смс , страховки ...
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:03

  Ananas1start написав:а є різниція через яку ссилку реєструватись ?


вроде как через ссылку е-шоппинг карту 51 welcome дают, а по остальным 53 с городом.

  Ananas1start написав:і підкажіть що тут з платних послуг відключати зразу типу смс , страховки ...


после выдачи карты до конца месяца смс бесплатно, если в конце месяца не отключить, то со следующего месяца будет абонплата
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:24

  Амвросий написав:
  Ananas1start написав:а є різниція через яку ссилку реєструватись ?


вроде как через ссылку е-шоппинг карту 51 welcome дают, а по остальным 53 с городом.

  Ananas1start написав:і підкажіть що тут з платних послуг відключати зразу типу смс , страховки ...


после выдачи карты до конца месяца смс бесплатно, если в конце месяца не отключить, то со следующего месяца будет абонплата


спс а що 51 і 53 в чому різниця цих карт ?

а смс в ІБ відключається ? чи в самому банку
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 159
З нами з: 19.02.20
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ananas1start написав:
  Амвросий написав:
  Ananas1start написав:а є різниція через яку ссилку реєструватись ?


вроде как через ссылку е-шоппинг карту 51 welcome дают, а по остальным 53 с городом.

  Ananas1start написав:і підкажіть що тут з платних послуг відключати зразу типу смс , страховки ...


после выдачи карты до конца месяца смс бесплатно, если в конце месяца не отключить, то со следующего месяца будет абонплата


спс а що 51 і 53 в чому різниця цих карт ?

а смс в ІБ відключається ? чи в самому банку


Дадут ту, которая есть в отделении, что по ссылке респаун, что по ссылке е-шоппинг.
Разница в том, что 53 пополняется в ИБ (только в нем) с комиссией, а вторая - нет.

Смс можно выключить а ИБ, но перед тем привяжите карту везде где планируете использовать...
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  #<1 ... 849850851852
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