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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 851852853854855 ... 861>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:04

  Амвросий написав:Желательно тут-же в банке и пополнить её в банкомате, для активации. А вот тратить спешить не надо, надо подождать около суток - пока прийдёт смс с активацией кешбека.
для активации надо просто пинкод сменить в банкомате
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:16

  ingtrans написав:
  Ananas1start написав:цікаво ... а як взяти ту що без комісії , якщо настояти і відмовитись від тої, що дають

Так не факт, что в отделении будут другие. Но эта комиссия не сильно мешает. Пополню всё равно с моно и если бы специально не перепроверил, то и не знал бы, что карта с комиссией.

трохи запутався , я під онлайн поповненям карти і мав на увазі поповнення з монобанку як варіант , а при якому поповненні тоді є комісія ?
так і ще раз , правильно я зрозумів якщо переводиш з монобанку на нюкарт то комісії немає ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ananas1start написав:
  ingtrans написав:
  Ananas1start написав:цікаво ... а як взяти ту що без комісії , якщо настояти і відмовитись від тої, що дають

Так не факт, что в отделении будут другие. Но эта комиссия не сильно мешает. Пополню всё равно с моно и если бы специально не перепроверил, то и не знал бы, что карта с комиссией.

трохи запутався , я під онлайн поповненям карти і мав на увазі поповнення з монобанку як варіант , а при якому поповненні тоді є комісія ?
так і ще раз , правильно я зрозумів якщо переводиш з монобанку на нюкарт то комісії немає ?
Я же вам написал, комиссия ТОЛЬКО в интернет банкинге Укрсиба у карт с номером которые начинаются с 53. С моно и прочих карт без комиссии через их интернет банкинг / приложение. Любой вход средств на карту New Card без комиссии, кроме пополнения в интернет банкинге и только если номер карты начинается с 53. Комиссия за пополнение в ИБ якобы снимается с отправителя.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:04

  unknownurl написав:Я же вам написал, комиссия ТОЛЬКО в интернет банкинге Укрсиба у карт с номером которые начинаются с 53. С моно и прочих карт без комиссии через их интернет банкинг / приложение. Любой вход средств на карту New Card без комиссии, кроме пополнения в интернет банкинге и только если номер карты начинается с 53. Комиссия за пополнение в ИБ якобы снимается с отправителя.


я з таким не стикався тому навіть зараз не до кінця розумію що це таке , ну якщо можна з моно банку відправляти без комісії то впринципі не дуже і цікаво, просто буду в курсі
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

підкажіть де ви платите комуналку нюкартою, щоб йшов кеш бек ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:32

  Ananas1start написав:підкажіть де ви платите комуналку нюкартою, щоб йшов кеш бек ?

Платил на пэйхаб и портмоне, кешбек был и там и там
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк
югин
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 08:08

  Ananas1start написав:підкажіть де ви платите комуналку нюкартою, щоб йшов кеш бек ?

Можна на приваті, через next.privat24.ua, створюєш шаблон і платиш по них кожного місяця, якщо є пенси, то краще-бо по 1 грн з них не бере приват за тепло, газ.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:15

о нексте я так и не понял
карту привязывать?
или каждый раз вводить?
:)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:18

  Ananas1start написав:підкажіть де ви платите комуналку нюкартою, щоб йшов кеш бек ?

Обычно сайтов "поставщиков" "услуг", так же бывают акции у Портмоне, когда они бонусы насыпают которыми можно в счет комиссии рассчитаться.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:46

  v57 написав:о нексте я так и не понял
карту привязывать?
или каждый раз вводить?
:)

Я не подвязывал, а каждый раз ввожу. При этом даже не вхожу в ни в олд п24, ни в некст
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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