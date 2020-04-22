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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:04
Амвросий написав:
Желательно тут-же в банке и пополнить её в банкомате, для активации. А вот тратить спешить не надо, надо подождать около суток - пока прийдёт смс с активацией кешбека.
для активации надо просто пинкод сменить в банкомате
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:16
ingtrans написав: Ananas1start написав:
цікаво ... а як взяти ту що без комісії , якщо настояти і відмовитись від тої, що дають
Так не факт, что в отделении будут другие. Но эта комиссия не сильно мешает. Пополню всё равно с моно и если бы специально не перепроверил, то и не знал бы, что карта с комиссией.
трохи запутався , я під онлайн поповненям карти і мав на увазі поповнення з монобанку як варіант , а при якому поповненні тоді є комісія ?
так і ще раз , правильно я зрозумів якщо переводиш з монобанку на нюкарт то комісії немає ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:39
Ananas1start написав: ingtrans написав: Ananas1start написав:
цікаво ... а як взяти ту що без комісії , якщо настояти і відмовитись від тої, що дають
Так не факт, что в отделении будут другие. Но эта комиссия не сильно мешает. Пополню всё равно с моно и если бы специально не перепроверил, то и не знал бы, что карта с комиссией.
трохи запутався , я під онлайн поповненям карти і мав на увазі поповнення з монобанку як варіант , а при якому поповненні тоді є комісія ?
так і ще раз , правильно я зрозумів якщо переводиш з монобанку на нюкарт то комісії немає ?
Я же вам написал, комиссия ТОЛЬКО в интернет банкинге Укрсиба у карт с номером которые начинаются с 53. С моно и прочих карт без комиссии через их интернет банкинг / приложение. Любой вход средств на карту New Card без комиссии, кроме пополнения в интернет банкинге и только если номер карты начинается с 53. Комиссия за пополнение в ИБ якобы снимается с отправителя.
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unknownurl
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Додано: Вів 21 кві, 2020 02:04
unknownurl написав:
Я же вам написал, комиссия ТОЛЬКО в интернет банкинге Укрсиба у карт с номером которые начинаются с 53. С моно и прочих карт без комиссии через их интернет банкинг / приложение. Любой вход средств на карту New Card без комиссии, кроме пополнения в интернет банкинге и только если номер карты начинается с 53. Комиссия за пополнение в ИБ якобы снимается с отправителя.
я з таким не стикався тому навіть зараз не до кінця розумію що це таке , ну якщо можна з моно банку відправляти без комісії то впринципі не дуже і цікаво, просто буду в курсі
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: Вів 21 кві, 2020 02:05
підкажіть де ви платите комуналку нюкартою, щоб йшов кеш бек ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: Вів 21 кві, 2020 02:32
Ananas1start написав:
підкажіть де ви платите комуналку нюкартою, щоб йшов кеш бек ?
Платил на пэйхаб и портмоне, кешбек был и там и там
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк
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Додано: Вів 21 кві, 2020 08:08
Ananas1start написав:
підкажіть де ви платите комуналку нюкартою, щоб йшов кеш бек ?
Можна на приваті, через next.privat24.ua, створюєш шаблон і платиш по них кожного місяця, якщо є пенси, то краще-бо по 1 грн з них не бере приват за тепло, газ.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:15
о нексте я так и не понял
карту привязывать?
или каждый раз вводить?
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:18
Ananas1start написав:
підкажіть де ви платите комуналку нюкартою, щоб йшов кеш бек ?
Обычно сайтов "поставщиков" "услуг", так же бывают акции у Портмоне, когда они бонусы насыпают которыми можно в счет комиссии рассчитаться.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:46
v57 написав:
о нексте я так и не понял
карту привязывать?
или каждый раз вводить?
Я не подвязывал, а каждый раз ввожу. При этом даже не вхожу в ни в олд п24, ни в некст
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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