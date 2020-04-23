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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Чет 23 кві, 2020 18:22
підкажіть а якщо через сам додаток урсиббанку платити комунальні то кеш бек буде ? чи там комусія ?
і таке питання якщо зробити карту і пін код змінили в додатку то кеш бек не активований ? треба саме в термінал іти і там міняти пін код / поповнити рахунок ?
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Додано: Чет 23 кві, 2020 18:28
Ananas1start написав:
підкажіть а якщо через сам додаток урсиббанку платити комунальні то кеш бек буде ?
нет
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Додано: Чет 23 кві, 2020 18:58
Ananas1start написав:
і таке питання якщо зробити карту і пін код змінили в додатку то кеш бек не активований ? треба саме в термінал іти і там міняти пін код / поповнити рахунок ?
Вы карту активировали? Это делается сразу после ее получения в банкомате путем ввода стандартного пин-кода 0000 и смены его на желаемый. Если это сделали - то можете менять и в приложении (если есть там такой функционал). Если не сделали - то карта не все еще активна, смс о подключении вам кэшбека скорее всего не придет и к тому же вы ничего с картой не сможете сделать пока не всунете в банкомат и не введете ПИН
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Додано: Чет 23 кві, 2020 20:23
Flamingo написав: Ananas1start написав:
і таке питання якщо зробити карту і пін код змінили в додатку то кеш бек не активований ? треба саме в термінал іти і там міняти пін код / поповнити рахунок ?
Вы карту активировали? Это делается сразу после ее получения в банкомате путем ввода стандартного пин-кода 0000 и смены его на желаемый. Если это сделали - то можете менять и в приложении (если есть там такой функционал). Если не сделали - то карта не все еще активна, смс о подключении вам кэшбека скорее всего не придет и к тому же вы ничего с картой не сможете сделать пока не всунете в банкомат и не введете ПИН
до терміналу не ходили взагалі , але пін код змінили прям в банку в додатку
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грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Додано: Чет 23 кві, 2020 20:30
Ananas1start написав: Flamingo написав: Ananas1start написав:
і таке питання якщо зробити карту і пін код змінили в додатку то кеш бек не активований ? треба саме в термінал іти і там міняти пін код / поповнити рахунок ?
Вы карту активировали? Это делается сразу после ее получения в банкомате путем ввода стандартного пин-кода 0000 и смены его на желаемый. Если это сделали - то можете менять и в приложении (если есть там такой функционал). Если не сделали - то карта не все еще активна, смс о подключении вам кэшбека скорее всего не придет и к тому же вы ничего с картой не сможете сделать пока не всунете в банкомат и не введете ПИН
до терміналу не ходили взагалі , але пін код змінили прям в банку в додатку
Насколько я помню для чипованных карт важно чтобы пин ввелся первый раз в "железяке" - могу ошибиться, но имхо чисто приложения недостаточно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Додано: Чет 23 кві, 2020 20:42
Ananas1start написав:
до терміналу не ходили взагалі
Ваша карта таки не активна. Топайте к терминалу
Можете попробовать в любом, посмотреть остаток по карте. Мож даже шото купить в магазе и расплатиться чипом (не безконтактом) с вводом ПИНа. Приватовские ПОСы такое умеют если нажать у них "1" после вставки карты...
Но лучше таки найти АТМ Сибаса
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 23 кві, 2020 21:51
кто ещё не поменял ваучеры по кэшбеку аптек - поспешите (проверяйте смс, вибер и др.)
они действительны сегодня до 23 часов, а дальше сгорает кэшбэк
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 01:16
С зарплатной карты укрсиба можно без комиса перекинуть деньги на альфу или приват ?
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:29
uaprofi написав:
кто ещё не поменял ваучеры по кэшбеку аптек - поспешите (проверяйте смс, вибер и др.)
они действительны сегодня до 23 часов, а дальше сгорает кэшбэк
Так а выплата когда? Со вчера нет.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 06:32
Kalgan написав:
С зарплатной карты укрсиба можно без комиса перекинуть деньги на альфу или приват ?
Можна. Переказ на РАХУНОК(!) в іншому банку черезе Укрсиб.Онлайн. Саме рахунок, а не картку. На картку буде з комісією.
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