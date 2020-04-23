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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 859860861862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

підкажіть а якщо через сам додаток урсиббанку платити комунальні то кеш бек буде ? чи там комусія ?
і таке питання якщо зробити карту і пін код змінили в додатку то кеш бек не активований ? треба саме в термінал іти і там міняти пін код / поповнити рахунок ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:28

  Ananas1start написав:підкажіть а якщо через сам додаток урсиббанку платити комунальні то кеш бек буде ?


нет
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ananas1start написав:і таке питання якщо зробити карту і пін код змінили в додатку то кеш бек не активований ? треба саме в термінал іти і там міняти пін код / поповнити рахунок ?
Вы карту активировали? Это делается сразу после ее получения в банкомате путем ввода стандартного пин-кода 0000 и смены его на желаемый. Если это сделали - то можете менять и в приложении (если есть там такой функционал). Если не сделали - то карта не все еще активна, смс о подключении вам кэшбека скорее всего не придет и к тому же вы ничего с картой не сможете сделать пока не всунете в банкомат и не введете ПИН
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:23

  Flamingo написав:
  Ananas1start написав:і таке питання якщо зробити карту і пін код змінили в додатку то кеш бек не активований ? треба саме в термінал іти і там міняти пін код / поповнити рахунок ?
Вы карту активировали? Это делается сразу после ее получения в банкомате путем ввода стандартного пин-кода 0000 и смены его на желаемый. Если это сделали - то можете менять и в приложении (если есть там такой функционал). Если не сделали - то карта не все еще активна, смс о подключении вам кэшбека скорее всего не придет и к тому же вы ничего с картой не сможете сделать пока не всунете в банкомат и не введете ПИН


до терміналу не ходили взагалі , але пін код змінили прям в банку в додатку
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:30

  Ananas1start написав:
  Flamingo написав:
  Ananas1start написав:і таке питання якщо зробити карту і пін код змінили в додатку то кеш бек не активований ? треба саме в термінал іти і там міняти пін код / поповнити рахунок ?
Вы карту активировали? Это делается сразу после ее получения в банкомате путем ввода стандартного пин-кода 0000 и смены его на желаемый. Если это сделали - то можете менять и в приложении (если есть там такой функционал). Если не сделали - то карта не все еще активна, смс о подключении вам кэшбека скорее всего не придет и к тому же вы ничего с картой не сможете сделать пока не всунете в банкомат и не введете ПИН


до терміналу не ходили взагалі , але пін код змінили прям в банку в додатку

Насколько я помню для чипованных карт важно чтобы пин ввелся первый раз в "железяке" - могу ошибиться, но имхо чисто приложения недостаточно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ananas1start написав:до терміналу не ходили взагалі

Ваша карта таки не активна. Топайте к терминалу
Можете попробовать в любом, посмотреть остаток по карте. Мож даже шото купить в магазе и расплатиться чипом (не безконтактом) с вводом ПИНа. Приватовские ПОСы такое умеют если нажать у них "1" после вставки карты...
Но лучше таки найти АТМ Сибаса :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:51

кто ещё не поменял ваучеры по кэшбеку аптек - поспешите (проверяйте смс, вибер и др.)
они действительны сегодня до 23 часов, а дальше сгорает кэшбэк
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 01:16

С зарплатной карты укрсиба можно без комиса перекинуть деньги на альфу или приват ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:29

  uaprofi написав:кто ещё не поменял ваучеры по кэшбеку аптек - поспешите (проверяйте смс, вибер и др.)
они действительны сегодня до 23 часов, а дальше сгорает кэшбэк

Так а выплата когда? Со вчера нет.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 06:32

  Kalgan написав:С зарплатной карты укрсиба можно без комиса перекинуть деньги на альфу или приват ?

Можна. Переказ на РАХУНОК(!) в іншому банку черезе Укрсиб.Онлайн. Саме рахунок, а не картку. На картку буде з комісією.
Кочевник
 
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