RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 861862863864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:26

  Kalgan написав:С зарплатной карты укрсиба можно без комиса перекинуть деньги на альфу или приват ?

Можна і "нужно"!
Постійно так роблю, додайте шаблони в обране і відправляйте всі гроші в день ЗП на банки, які платять % і діляться плюшками зі своїми клієнтами :D
Гроші на інший банк доходять протягом години.
Rainbow
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подробности о «новом» UkrSibOnline: https://www.facebook.com/ukrsibbank/pho ... 035012109/

Похоже, этот новый банкинг будет просто старым с возможностью «открытия счета» через приложение (на самом деле, просто заказать именную карту в отделение).

Карта, похоже, открывается по тарифам New card, но просто с постоянным кешбеком. Какой процент - неизвестно...
Или под постоянным имеется ввиду - год...
unknownurl
 
Повідомлень: 66
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Похоже, этот новый банкинг будет просто старым с возможностью «открытия счета» через приложение (на самом деле, просто заказать именную карту в отделение).

Ну может хоть можно будет сэкономить какой-нибудь час времени на оформлении, а то убить 2 часа времени на оформление дебетовой карты мгновенного выпуска мне кажется перебором.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:05

Ждем отзывы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:56

  unknownurl написав:Подробности о «новом» UkrSibOnline: https://www.facebook.com/ukrsibbank/pho ... 035012109/

Похоже, этот новый банкинг будет просто старым с возможностью «открытия счета» через приложение (на самом деле, просто заказать именную карту в отделение).

Карта, похоже, открывается по тарифам New card, но просто с постоянным кешбеком. Какой процент - неизвестно...
Или под постоянным имеется ввиду - год...


со слов инсайдеров, это таже карта NEW CARD с аналогичными условими и КБ за онлайн покупки. Исключительно - для Новых Клиентов !! Минимизация времени пребывания в отделении.

***кто попал на первый бета тест Сиба по WelcomeCardВot ноябре 2018, помнит, заказ карты и передача документов были через телеграм бот. Возможно это все будет сейчас реализовано в приложении.

****учитывая, что 90% отделений банка на карантине, может придумают курьерскую доставку, а может и виртуалку.
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 137
З нами з: 22.01.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Было бы намного интереснее если бы они помимо онлайн добавили еще офлайн покупки, я бы ради такого дела даже стал новым клиентом еще раз :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 593
З нами з: 18.06.19
Подякував: 166 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:18

  Maksi2 написав:Было бы намного интереснее если бы они помимо онлайн добавили еще офлайн покупки, я бы ради такого дела даже стал новым клиентом еще раз :mrgreen:


тут еще вопрос , как они будут отсеивать новых и действующих клиентов? первичный признак это только мобильный. Поэтому прийдтс снова ждать звонка КЦ, чтобы дали добро на участие в бета тесте. Намудрили конечно...

01/05 узнаем.
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 137
З нами з: 22.01.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:34

  STIGA написав:
  Maksi2 написав:Было бы намного интереснее если бы они помимо онлайн добавили еще офлайн покупки, я бы ради такого дела даже стал новым клиентом еще раз :mrgreen:


тут еще вопрос , как они будут отсеивать новых и действующих клиентов? первичный признак это только мобильный. Поэтому прийдтс снова ждать звонка КЦ, чтобы дали добро на участие в бета тесте. Намудрили конечно...

01/05 узнаем.

Думается, по ИНН будут отсеивать. А звонить зачем? Я думал пришлют ссылку на установку беты. Я участвовал в нескольких бетах приложений по Android (правда, не только банковских), то обычно присылали ссылку на установку или в Play Маркете регистрировался на бета-тестирование. А вот уже в процессе ввода данных в приложении можно по ИНН отснять новых клиентов от существующих. О.Банк, кажется, отсеивал именно так.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 861862863864
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6430)
25.04.2020 04:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.