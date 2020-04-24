Можна і "нужно"!
Постійно так роблю, додайте шаблони в обране і відправляйте всі гроші в день ЗП на банки, які платять % і діляться плюшками зі своїми клієнтами
Гроші на інший банк доходять протягом години.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:26
Можна і "нужно"!
Постійно так роблю, додайте шаблони в обране і відправляйте всі гроші в день ЗП на банки, які платять % і діляться плюшками зі своїми клієнтами
Гроші на інший банк доходять протягом години.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подробности о «новом» UkrSibOnline:
Похоже, этот новый банкинг будет просто старым с возможностью «открытия счета» через приложение (на самом деле, просто заказать именную карту в отделение).
Карта, похоже, открывается по тарифам New card, но просто с постоянным кешбеком. Какой процент - неизвестно...
Или под постоянным имеется ввиду - год...
Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну может хоть можно будет сэкономить какой-нибудь час времени на оформлении, а то убить 2 часа времени на оформление дебетовой карты мгновенного выпуска мне кажется перебором.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:05
Ждем отзывы
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:56
со слов инсайдеров, это таже карта NEW CARD с аналогичными условими и КБ за онлайн покупки. Исключительно - для Новых Клиентов !! Минимизация времени пребывания в отделении.
***кто попал на первый бета тест Сиба по WelcomeCardВot ноябре 2018, помнит, заказ карты и передача документов были через телеграм бот. Возможно это все будет сейчас реализовано в приложении.
****учитывая, что 90% отделений банка на карантине, может придумают курьерскую доставку, а может и виртуалку.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Было бы намного интереснее если бы они помимо онлайн добавили еще офлайн покупки, я бы ради такого дела даже стал новым клиентом еще раз
Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:18
тут еще вопрос , как они будут отсеивать новых и действующих клиентов? первичный признак это только мобильный. Поэтому прийдтс снова ждать звонка КЦ, чтобы дали добро на участие в бета тесте. Намудрили конечно...
01/05 узнаем.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:34
Думается, по ИНН будут отсеивать. А звонить зачем? Я думал пришлют ссылку на установку беты. Я участвовал в нескольких бетах приложений по Android (правда, не только банковских), то обычно присылали ссылку на установку или в Play Маркете регистрировался на бета-тестирование. А вот уже в процессе ввода данных в приложении можно по ИНН отснять новых клиентов от существующих. О.Банк, кажется, отсеивал именно так.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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