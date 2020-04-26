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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 862863864865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 06:52

Вопрос к старожилам ветки.
Я вот - самый что ни на есть новый (потенциальный) клиент "Укрсиба".
Тут все в предвкушении от какого-то нового интернет-банка (я так понял, мобильного). И карту дают, как я прочитал, такую же, как New Card, но якобы с постоянным (на год или больше?) кэшбэком и все такое.

Вот сижу в раздумьях: что брать? Уже проверенный New Card или...региться где-то в этом новом ИБ (кстати, а где региться? Можно ссылку?)
Растерялся :) Что-то тут много нового, не услежу.
Подскажите, куда бежать, пожалуйста.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 07:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:Можно ссылку?)

https://welcome-to-ukrsibbank.com/beta-test
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