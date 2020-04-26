Вопрос к старожилам ветки.
Я вот - самый что ни на есть новый (потенциальный) клиент "Укрсиба".
Тут все в предвкушении от какого-то нового интернет-банка (я так понял, мобильного). И карту дают, как я прочитал, такую же, как New Card, но якобы с постоянным (на год или больше?) кэшбэком и все такое.
Вот сижу в раздумьях: что брать? Уже проверенный New Card или...региться где-то в этом новом ИБ (кстати, а где региться? Можно ссылку?)
Растерялся Что-то тут много нового, не услежу.
Подскажите, куда бежать, пожалуйста.