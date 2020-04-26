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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 06:52
Вопрос к старожилам ветки.
Я вот - самый что ни на есть новый (потенциальный) клиент "Укрсиба".
Тут все в предвкушении от какого-то нового интернет-банка (я так понял, мобильного). И карту дают, как я прочитал, такую же, как New Card, но якобы с постоянным (на год или больше?) кэшбэком и все такое.
Вот сижу в раздумьях: что брать? Уже проверенный New Card или...региться где-то в этом новом ИБ (кстати, а где региться? Можно ссылку?)
Растерялся
Что-то тут много нового, не услежу.
Подскажите, куда бежать, пожалуйста.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 07:07
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:47
STIGA написав:
как они будут отсеивать новых и действующих клиентов? первичный признак это только мобильный.
ПО ИНН отсеят старичков.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 09:54
Искатель написав:
Вот сижу в раздумьях: что брать? Уже проверенный New Card или...региться где-то в этом новом ИБ?..
На сайте банка была убрана информация, что акционное предложение по NEW CARD доступно только новым клиентам. Я уже такую информацию не нахожу.
Поэтому лучше попробовать сначала новый продукт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:51
Что мне удалось узнать про карту, которая подключается к бета-тесту:
Кешбек 5% действует на протяжении всего срока действия карты, а это 5 лет, и начисляется он только на операции через терминал.
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unknownurl
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:55
unknownurl
вот это жирдос
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:24
Где-то должен быть подвох, ну там, например, кешбек начисляется только на покупки в категории Цветы
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:42
Мне в чатике такое написали:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:44
По факту - нужно подавать заявку, и уже узнавать.
И то, в итоге может оказаться иначе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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