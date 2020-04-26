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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 862863864865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 06:52

Вопрос к старожилам ветки.
Я вот - самый что ни на есть новый (потенциальный) клиент "Укрсиба".
Тут все в предвкушении от какого-то нового интернет-банка (я так понял, мобильного). И карту дают, как я прочитал, такую же, как New Card, но якобы с постоянным (на год или больше?) кэшбэком и все такое.

Вот сижу в раздумьях: что брать? Уже проверенный New Card или...региться где-то в этом новом ИБ (кстати, а где региться? Можно ссылку?)
Растерялся :) Что-то тут много нового, не услежу.
Подскажите, куда бежать, пожалуйста.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 07:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:Можно ссылку?)

https://welcome-to-ukrsibbank.com/beta-test
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  STIGA написав:как они будут отсеивать новых и действующих клиентов? первичный признак это только мобильный.

ПО ИНН отсеят старичков.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:Вот сижу в раздумьях: что брать? Уже проверенный New Card или...региться где-то в этом новом ИБ?..
На сайте банка была убрана информация, что акционное предложение по NEW CARD доступно только новым клиентам. Я уже такую информацию не нахожу.

Поэтому лучше попробовать сначала новый продукт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Что мне удалось узнать про карту, которая подключается к бета-тесту:
Кешбек 5% действует на протяжении всего срока действия карты, а это 5 лет, и начисляется он только на операции через терминал.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:55

unknownurl вот это жирдос :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Где-то должен быть подвох, ну там, например, кешбек начисляется только на покупки в категории Цветы :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:42

Мне в чатике такое написали:

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:44

По факту - нужно подавать заявку, и уже узнавать.
И то, в итоге может оказаться иначе :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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