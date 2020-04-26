Они в чате иногда такое пишут...
Когда-то спрашивал их про new card - так ответили что это вообще не их ссылка, не их сайт и знать не знают что оно такое.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:47
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Они в чате иногда такое пишут...
Когда-то спрашивал их про new card - так ответили что это вообще не их ссылка, не их сайт и знать не знают что оно такое.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пару дней назад на FB представители банка писали:
Можно было предположить, что и кешбэк будут начислять по такому же принципу, но выше написали, что кешбэк будут начислять по-другому. Похоже, придется ждать, чтобы узнать правду
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Моя информация как раз от консультанта в Фейсбуке.
В ФБ отвечают более точно, чем в чате или на горячей линии.
Тем не менее, ждём информацию от первых получивших.
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