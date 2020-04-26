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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:Мне в чатике такое написали:

Они в чате иногда такое пишут...
Когда-то спрашивал их про new card - так ответили что это вообще не их ссылка, не их сайт и знать не знают что оно такое.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:Мне в чатике такое написали:

Пару дней назад на FB представители банка писали:
Відкрито буде діючий тариф NEW card. З його тарифами та умовами ви можете ознайомитися перейшовши за посиланням: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

Можно было предположить, что и кешбэк будут начислять по такому же принципу, но выше написали, что кешбэк будут начислять по-другому. Похоже, придется ждать, чтобы узнать правду :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ingtrans написав:
  Вкладчик1234 написав:Мне в чатике такое написали:

Пару дней назад на FB представители банка писали:
Відкрито буде діючий тариф NEW card. З його тарифами та умовами ви можете ознайомитися перейшовши за посиланням: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

Можно было предположить, что и кешбэк будут начислять по такому же принципу, но выше написали, что кешбэк будут начислять по-другому. Похоже, придется ждать, чтобы узнать правду :)
Моя информация как раз от консультанта в Фейсбуке.
В ФБ отвечают более точно, чем в чате или на горячей линии.

Тем не менее, ждём информацию от первых получивших.
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