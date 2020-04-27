Они в чате иногда такое пишут...
Когда-то спрашивал их про new card - так ответили что это вообще не их ссылка, не их сайт и знать не знают что оно такое.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:47
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Они в чате иногда такое пишут...
Когда-то спрашивал их про new card - так ответили что это вообще не их ссылка, не их сайт и знать не знают что оно такое.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пару дней назад на FB представители банка писали:
Можно было предположить, что и кешбэк будут начислять по такому же принципу, но выше написали, что кешбэк будут начислять по-другому. Похоже, придется ждать, чтобы узнать правду
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Моя информация как раз от консультанта в Фейсбуке.
В ФБ отвечают более точно, чем в чате или на горячей линии.
Тем не менее, ждём информацию от первых получивших.
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дружина отримала запрошення на бета тестування. Обіцяють картку з 5% кешбек за онлайн покупки. Выходить це таж нью кард.
Не вірте студентам на теплій лінії.
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:47
Тоже пришло.
"Вітаємо!
Ви залишали заявку на бета-тестування сервісу відкриття рахунку онлайн. Ми готові стартувати!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:52
осторожно с обновлением, если выпасет, что приложение уже стоит (старое) - из программы удалят
Востаннє редагувалось cohan в Пон 27 кві, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Может и кешбек не на 5 лет, а на год...
Востаннє редагувалось unknownurl в Пон 27 кві, 2020 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пришла на вайбер ссылка на установку бета версии UKRSIB online. Прошел по ней на плеймаркет , а там пишет: "Мы отменяем вашу регистрацию в программе. Рекомендуем удалить бета-версию приложения и установить общедоступную". Клиентом Укрсиба не был, приложение никогда не устанавливал. На аккаунте жены то же самое.
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:56
Я не клиент УкрСиба и, соответственно, нет у меня никакого приложения.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:59
Лол. Только хотел устанавливать, теперь стрёмно.
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