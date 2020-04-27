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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Что-то мне это напоминает старт О.Банка. Там тоже были проблемы с приложением.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На етапі де забрати картку запропонувало декілька відділень (дуже далеких від дому), а доставка кур'єром - скоро. Тобто скоро Можливо буде))) Чекаю, коли зявиться кур' єр.
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:12
как понимаю, это та-же New Card плюс бета приложение чтобы проверять ошибки нового приложения?
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Посмотрел на ссылку. Они высылают стандартную ссылку для участия в бета-тестировании через службу Google Play.
Но данное тестирование является закрытым и доступно тем учётным записям в Google Play, чьи адреса были поданы в заявке (т. е. электронная почта должна быть подвязана к аккаунту Google). Про этот момент при заполнении формы разработчики забыли упомянуть
PS Кино не будет
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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