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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 865866867868>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Что-то мне это напоминает старт О.Банка. Там тоже были проблемы с приложением.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На етапі де забрати картку запропонувало декілька відділень (дуже далеких від дому), а доставка кур'єром - скоро. Тобто скоро Можливо буде))) Чекаю, коли зявиться кур' єр.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:12

как понимаю, это та-же New Card плюс бета приложение чтобы проверять ошибки нового приложения?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Пришла на вайбер ссылка на установку бета версии UKRSIB online...
Посмотрел на ссылку. Они высылают стандартную ссылку для участия в бета-тестировании через службу Google Play.

Но данное тестирование является закрытым и доступно тем учётным записям в Google Play, чьи адреса были поданы в заявке (т. е. электронная почта должна быть подвязана к аккаунту Google). Про этот момент при заполнении формы разработчики забыли упомянуть :D

PS Кино не будет :|
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:03

  MASolomko написав:
  Ferlakur написав:Пришла на вайбер ссылка на установку бета версии UKRSIB online...
Посмотрел на ссылку. Они высылают стандартную ссылку для участия в бета-тестировании через службу Google Play.

Но данное тестирование является закрытым и доступно тем учётным записям в Google Play, чьи адреса были поданы в заявке (т. е. электронная почта должна быть подвязана к аккаунту Google). Про этот момент при заполнении формы разработчики забыли упомянуть :D


Если зайти с той учетной записи, которая (электронная почта) не регистрировалась в программе, то оно так и пишет: "Приложение недоступно для этого аккаунта. Используйте аккаунт, приглашенный в программу тестирования".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Прошел по ней на плеймаркет , а там пишет: "Мы отменяем вашу регистрацию в программе. Рекомендуем удалить бета-версию приложения и установить общедоступную".
А на телефоне случайно не добавлены две учётные записи Google? И первая была добавлена, которая не участвует в тестировании ;)

Словил и такую ошибку, без проблем снова можно присоединиться к тестированию :D

PS Для текущих клиентов ничего нового не увидел. Все такое, как на релизной версии.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

О, заработало! Заполнил данные, выбрал отделение для получения.
Пишет: "Мы пришлем вам уведомление, когда карта будет в отделении. Оформление карты займет примерно 2 часа в рабочее время" ШТО?? 2 часа?

Кешбек кстати обещают 5% за покупки в интернете.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur написав:Оформление карты займет примерно 2 часа в рабочее время

И смысл этого онлайн открытия счета?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:36

  unknownurl написав:
Ferlakur написав:Оформление карты займет примерно 2 часа в рабочее время

И смысл этого онлайн открытия счета?


Вообще-то там рисует схему: Проверяем данные => Оформляем => Доставили в отделение.
Хотелось бы надеяться, что 2 часа это имеется в виду этап "Оформляем", а в отделении только расписаться и забрать карту.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:36

  Ferlakur написав:О, заработало! Заполнил данные, выбрал отделение для получения.
Пишет: "Мы пришлем вам уведомление, когда карта будет в отделении. Оформление карты займет примерно 2 часа в рабочее время" ШТО?? 2 часа?

Кешбек кстати обещают 5% за покупки в интернете.


2 часа у них стандарт
там так: полчаса с девочкой, потом час гуляешь, потом полчаса активируешь карту
cohan
 
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