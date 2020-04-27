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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Что-то мне это напоминает старт О.Банка. Там тоже были проблемы с приложением.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На етапі де забрати картку запропонувало декілька відділень (дуже далеких від дому), а доставка кур'єром - скоро. Тобто скоро Можливо буде))) Чекаю, коли зявиться кур' єр.
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:12
как понимаю, это та-же New Card плюс бета приложение чтобы проверять ошибки нового приложения?
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Посмотрел на ссылку. Они высылают стандартную ссылку для участия в бета-тестировании через службу Google Play.
Но данное тестирование является закрытым и доступно тем учётным записям в Google Play, чьи адреса были поданы в заявке (т. е. электронная почта должна быть подвязана к аккаунту Google). Про этот момент при заполнении формы разработчики забыли упомянуть
PS Кино не будет
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:03
Если зайти с той учетной записи, которая (электронная почта) не регистрировалась в программе, то оно так и пишет: "Приложение недоступно для этого аккаунта. Используйте аккаунт, приглашенный в программу тестирования".
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А на телефоне случайно не добавлены две учётные записи Google? И первая была добавлена, которая не участвует в тестировании
Словил и такую ошибку, без проблем снова можно присоединиться к тестированию
PS Для текущих клиентов ничего нового не увидел. Все такое, как на релизной версии.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
О, заработало! Заполнил данные, выбрал отделение для получения.
Пишет: "Мы пришлем вам уведомление, когда карта будет в отделении. Оформление карты займет примерно 2 часа в рабочее время" ШТО?? 2 часа?
Кешбек кстати обещают 5% за покупки в интернете.
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И смысл этого онлайн открытия счета?
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:36
Вообще-то там рисует схему: Проверяем данные => Оформляем => Доставили в отделение.
Хотелось бы надеяться, что 2 часа это имеется в виду этап "Оформляем", а в отделении только расписаться и забрать карту.
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:36
2 часа у них стандарт
там так: полчаса с девочкой, потом час гуляешь, потом полчаса активируешь карту
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