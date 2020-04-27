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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 865866867868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Так это обычная New card... А где можно ознакомиться с полными официальными условиями кешбечной программы по ней?
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 27 кві, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:46

Что за ***, нажимаю "Участвовать в тестировании" и оно просто обновляет страницу, не могу скачать приложение. :x
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:А где можно ознакомиться с полными официальными условиями кешбечной программы по ней?
Нет их.
Фактически любая оплата в сети, которая уменьшает выставленный лимит на оплату в интернете подходит. Выплата 16 числа в 5% нетто, считают по дате операции.
Начинать тратить после подключения к программе new cashback.

  Striker написав:нажимаю "Участвовать в тестировании" и оно просто обновляет страницу, не могу скачать приложение. :x
Зайди по ссылке через Google Chrome, прийти участие в бета-тестировании. Перезагрузи телефон и пробуй скачать приложение.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:55

  MASolomko написав:Начинать тратить после подключения к программе new cashback.

А как к ней подключиться?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur, карту получить и активировать. Подключение к программе кешбека произойдет автоматически и по окончании поступит SMS.

В месяц получения карты SMS бесплатны, далее согласно тарифам. Отключение SMS отключает 3D Secure.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 1909
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Подякував: 119 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:29

MASolomko
Спасибо, через стандартный Хром получилось. Телефон не перезагружал, так скачалось.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлень: 360
З нами з: 15.02.20
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:33

  MASolomko написав:
В месяц получения карты SMS бесплатны, далее согласно тарифам. Отключение SMS отключает 3D Secure.


Sms 15 грн/мес?..
Ferlakur
 
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З нами з: 14.10.08
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  #<1 ... 865866867868
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