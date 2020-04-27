|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так это обычная New card... А где можно ознакомиться с полными официальными условиями кешбечной программы по ней?
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 27 кві, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:46
Что за ***, нажимаю "Участвовать в тестировании" и оно просто обновляет страницу, не могу скачать приложение.
Получи бонус за оформление карты:
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет их.
Фактически любая оплата в сети, которая уменьшает выставленный лимит на оплату в интернете подходит. Выплата 16 числа в 5% нетто, считают по дате операции.
Начинать тратить после подключения к программе new cashback.
Зайди по ссылке через Google Chrome, прийти участие в бета-тестировании. Перезагрузи телефон и пробуй скачать приложение.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:55
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ferlakur, карту получить и активировать. Подключение к программе кешбека произойдет автоматически и по окончании поступит SMS.
В месяц получения карты SMS бесплатны, далее согласно тарифам. Отключение SMS отключает 3D Secure.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:29
MASolomko
Спасибо, через стандартный Хром получилось. Телефон не перезагружал, так скачалось.
Получи бонус за оформление карты:
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:33
|