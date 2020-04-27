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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:46
Так это обычная New card... А где можно ознакомиться с полными официальными условиями кешбечной программы по ней?
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Пон 27 кві, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:51
Ferlakur написав:
А где можно ознакомиться с полными официальными условиями кешбечной программы по ней?
Нет их.
Фактически любая оплата в сети, которая уменьшает выставленный лимит на оплату в интернете подходит. Выплата 16 числа в 5% нетто, считают по дате операции.
Начинать тратить после подключения к программе new cashback.
Striker написав:
нажимаю "Участвовать в тестировании" и оно просто обновляет страницу, не могу скачать приложение.
Зайди по ссылке через Google Chrome, прийти участие в бета-тестировании. Перезагрузи телефон и пробуй скачать приложение.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:55
MASolomko написав:
Начинать тратить после подключения к программе new cashback.
А как к ней подключиться?
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:07
Ferlakur, карту получить и активировать. Подключение к программе кешбека произойдет автоматически и по окончании поступит SMS.
В месяц получения карты SMS бесплатны, далее согласно тарифам. Отключение SMS отключает 3D Secure.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:29
MASolomko
Спасибо, через стандартный Хром получилось. Телефон не перезагружал, так скачалось.
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- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:33
MASolomko написав:
В месяц получения карты SMS бесплатны, далее согласно тарифам. Отключение SMS отключает 3D Secure.
Sms 15 грн/мес?..
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:04
Ferlakur написав: MASolomko написав:
В месяц получения карты SMS бесплатны, далее согласно тарифам. Отключение SMS отключает 3D Secure.
Sms 15 грн/мес?..
да
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:24
cohan написав:
2 часа у них стандарт
там так: полчаса с девочкой, потом час гуляешь, потом полчаса активируешь карту
Нет, не стандарт, пол часа с бабищем и тут же активация в банкомате.
2 часа это если с неумехой.
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