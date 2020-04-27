Кешбек від першого до останнього числа попереднього місяця нараховується 16 числа. Банк бере зазор у 16 днів для нарахування кешбека за минулий керіод.
Кешбек не згоряє, а нараховується на основний рахунок.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кешбек від першого до останнього числа попереднього місяця нараховується 16 числа. Банк бере зазор у 16 днів для нарахування кешбека за минулий керіод.
Кешбек не згоряє, а нараховується на основний рахунок.
Додано: Вів 28 кві, 2020 08:13
Спасибо огромное! Плюсонул.
И?
Зашел... зарегился... "А в ответ - тишина".
Ничего не пришло, никаких ссылок для скачивания на Play Market... Они что, не сразу осчастливливают? Сколько ждать надо?
Додано: Вів 28 кві, 2020 08:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
После 500 грн. к сожалению КБ таки сгорает. Так что если выбрали, перенесите покупки на сл.месяц.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:24
Мне пришло через 6 дней, 21-го заполнял форму по ссылке.
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