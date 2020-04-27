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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 867868869870>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кешбек від першого до останнього числа попереднього місяця нараховується 16 числа. Банк бере зазор у 16 днів для нарахування кешбека за минулий керіод.
Кешбек не згоряє, а нараховується на основний рахунок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:13

  ingtrans написав:
  Искатель написав:Можно ссылку?)

https://welcome-to-ukrsibbank.com/beta-test

Спасибо огромное! Плюсонул.
И?
Зашел... зарегился... "А в ответ - тишина".
Ничего не пришло, никаких ссылок для скачивания на Play Market... Они что, не сразу осчастливливают? Сколько ждать надо?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Кочевник написав:Кешбек не згоряє, а нараховується на основний рахунок.

После 500 грн. к сожалению КБ таки сгорает. Так что если выбрали, перенесите покупки на сл.месяц.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:24

  Искатель написав:
  ingtrans написав:
  Искатель написав:Можно ссылку?)

https://welcome-to-ukrsibbank.com/beta-test

Спасибо огромное! Плюсонул.
И?
Зашел... зарегился... "А в ответ - тишина".
Ничего не пришло, никаких ссылок для скачивания на Play Market... Они что, не сразу осчастливливают? Сколько ждать надо?

Мне пришло через 6 дней, 21-го заполнял форму по ссылке.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:29

А где-то видно текущее значение кешбека по нью кард? Или хотя бы смски приходят с величиной кешбека по каждой операции?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:39

....

Ничего не пришло, никаких ссылок для скачивания на Play Market... Они что, не сразу осчастливливают? Сколько ждать надо?[/quote]
Мне пришло через 6 дней, 21-го заполнял форму по ссылке.[/quote]



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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:45

greenozon
На Viber. Номер указывал к которому привязан Viber, у других может на почту ещё прийти, по логике.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:24

  Ferlakur написав:А где-то видно текущее значение кешбека по нью кард? Или хотя бы смски приходят с величиной кешбека по каждой операции?

Выписки приходят в мобильном додатке или онлайн банкинге.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:25

  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:А где-то видно текущее значение кешбека по нью кард? Или хотя бы смски приходят с величиной кешбека по каждой операции?

Выписки приходят в мобильном додатке или онлайн банкинге.

А в Выписках есть КБ?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Являясь существующим клиентом (в т.ч. фопом), заполнил заявку на сайте, только что перезвонили и сообщили, что карта оформляется только для новых клиентов (несмотря на то, что на сайте данной информации нету).
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