Кешбек від першого до останнього числа попереднього місяця нараховується 16 числа. Банк бере зазор у 16 днів для нарахування кешбека за минулий керіод.
Кешбек не згоряє, а нараховується на основний рахунок.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кешбек від першого до останнього числа попереднього місяця нараховується 16 числа. Банк бере зазор у 16 днів для нарахування кешбека за минулий керіод.
Кешбек не згоряє, а нараховується на основний рахунок.
Додано: Вів 28 кві, 2020 08:13
Спасибо огромное! Плюсонул.
И?
Зашел... зарегился... "А в ответ - тишина".
Ничего не пришло, никаких ссылок для скачивания на Play Market... Они что, не сразу осчастливливают? Сколько ждать надо?
Додано: Вів 28 кві, 2020 08:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
После 500 грн. к сожалению КБ таки сгорает. Так что если выбрали, перенесите покупки на сл.месяц.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:24
Мне пришло через 6 дней, 21-го заполнял форму по ссылке.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:29
А где-то видно текущее значение кешбека по нью кард? Или хотя бы смски приходят с величиной кешбека по каждой операции?
Додано: Вів 28 кві, 2020 08:39
....
Ничего не пришло, никаких ссылок для скачивания на Play Market... Они что, не сразу осчастливливают? Сколько ждать надо?[/quote]
Мне пришло через 6 дней, 21-го заполнял форму по ссылке.[/quote]
вам на пошту прийшла якась інформація по цій пропозиції, чи смс, вайбер, інше
+50грн !
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:45
greenozon
На Viber. Номер указывал к которому привязан Viber, у других может на почту ещё прийти, по логике.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:24
Выписки приходят в мобильном додатке или онлайн банкинге.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:25
А в Выписках есть КБ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Являясь существующим клиентом (в т.ч. фопом), заполнил заявку на сайте, только что перезвонили и сообщили, что карта оформляется только для новых клиентов (несмотря на то, что на сайте данной информации нету).
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