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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 867868869870

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

якщо робити покупки в закордонному інтернет магазині з нюкарт , буде процент за конвертацію ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:00

  Ferlakur написав:Пришла на вайбер ссылка на установку бета версии UKRSIB online. Прошел по ней на плеймаркет , а там пишет: "Мы отменяем вашу регистрацию в программе. Рекомендуем удалить бета-версию приложения и установить общедоступную". Клиентом Укрсиба не был, приложение никогда не устанавливал. На аккаунте жены то же самое.

У меня тоже самое на аккаунте жены, и как это лечится?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:09

  Stringer написав:
  Ferlakur написав:Пришла на вайбер ссылка на установку бета версии UKRSIB online. Прошел по ней на плеймаркет , а там пишет: "Мы отменяем вашу регистрацию в программе. Рекомендуем удалить бета-версию приложения и установить общедоступную". Клиентом Укрсиба не был, приложение никогда не устанавливал. На аккаунте жены то же самое.

У меня тоже самое на аккаунте жены, и как это лечится?

Не знаю, у меня само заработало, правда перед этим написал письмо разработчику на адрес, указанный в плеймаркете. А жене решили не делать, зачем нам 2 карты на покупки в интернете, одной хватит.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:11

Прислали сообщение, ваша карта уже доставлена в отделение, заберите. И в приложении светится доставлено.
Шото я сомневаюсь, что они уже действительно оформили доки, видать точно прийдется там два часа париться.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:А где-то видно текущее значение кешбека по нью кард?
Нет.

  Ferlakur написав:Или хотя бы смски приходят с величиной кешбека по каждой операции?
Нет.

16 числа приходит SMS с текстом полученного кешбека и хронология по месяцам отображается в веб-версии банкинга.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:45

  Ananas1start написав:якщо робити покупки в закордонному інтернет магазині з нюкарт , буде процент за конвертацію ?

Звичайно, близько 3%.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:47

  Ferlakur написав:Прислали сообщение, ваша карта уже доставлена в отделение, заберите. И в приложении светится доставлено.
Шото я сомневаюсь, что они уже действительно оформили доки, видать точно прийдется там два часа париться.

Так, идентификация и стояние в очереди требует времени. Это не моня.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:03

  Son of Sun написав:
  Ananas1start написав:якщо робити покупки в закордонному інтернет магазині з нюкарт , буде процент за конвертацію ?

Звичайно, близько 3%.

Человек про конвертацию спросил.
Не там комиссии за конвертацию.
Сумма блокируется по курсу брокировки на дату оплаты, а потом списывается по курсу списания на дату проводки.
Так что еще и заработать можно при определенных условиях.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:12

Если подождать и прийти за картой уже в мае, то в мае смс информирование будет бесплатное?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur, должно быть так. Вы ж договор ещё не подписали)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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