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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:40
якщо робити покупки в закордонному інтернет магазині з нюкарт , буде процент за конвертацію ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
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Ananas1start
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:00
Ferlakur написав:
Пришла на вайбер ссылка на установку бета версии UKRSIB online. Прошел по ней на плеймаркет , а там пишет: "Мы отменяем вашу регистрацию в программе. Рекомендуем удалить бета-версию приложения и установить общедоступную". Клиентом Укрсиба не был, приложение никогда не устанавливал. На аккаунте жены то же самое.
У меня тоже самое на аккаунте жены, и как это лечится?
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Stringer
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:09
Stringer написав: Ferlakur написав:
Пришла на вайбер ссылка на установку бета версии UKRSIB online. Прошел по ней на плеймаркет , а там пишет: "Мы отменяем вашу регистрацию в программе. Рекомендуем удалить бета-версию приложения и установить общедоступную". Клиентом Укрсиба не был, приложение никогда не устанавливал. На аккаунте жены то же самое.
У меня тоже самое на аккаунте жены, и как это лечится?
Не знаю, у меня само заработало, правда перед этим написал письмо разработчику на адрес, указанный в плеймаркете. А жене решили не делать, зачем нам 2 карты на покупки в интернете, одной хватит.
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Ferlakur
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:11
Прислали сообщение, ваша карта уже доставлена в отделение, заберите. И в приложении светится доставлено.
Шото я сомневаюсь, что они уже действительно оформили доки, видать точно прийдется там два часа париться.
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Ferlakur
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:25
Ferlakur написав:
А где-то видно текущее значение кешбека по нью кард?
Нет.
Ferlakur написав:
Или хотя бы смски приходят с величиной кешбека по каждой операции?
Нет.
16 числа приходит SMS с текстом полученного кешбека и хронология по месяцам отображается в веб-версии банкинга.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:45
Ananas1start написав:
якщо робити покупки в закордонному інтернет магазині з нюкарт , буде процент за конвертацію ?
Звичайно, близько 3%.
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Son of Sun
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:47
Ferlakur написав:
Прислали сообщение, ваша карта уже доставлена в отделение, заберите. И в приложении светится доставлено.
Шото я сомневаюсь, что они уже действительно оформили доки, видать точно прийдется там два часа париться.
Так, идентификация и стояние в очереди требует времени. Это не моня.
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Son of Sun
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:03
Son of Sun написав: Ananas1start написав:
якщо робити покупки в закордонному інтернет магазині з нюкарт , буде процент за конвертацію ?
Звичайно, близько 3%.
Человек про конвертацию спросил.
Не там комиссии за конвертацию.
Сумма блокируется по курсу брокировки на дату оплаты, а потом списывается по курсу списания на дату проводки.
Так что еще и заработать можно при определенных условиях.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:12
Если подождать и прийти за картой уже в мае, то в мае смс информирование будет бесплатное?
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Ferlakur
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:22
Ferlakur, должно быть так. Вы ж договор ещё не подписали)
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