Додано: Вів 28 кві, 2020 14:47

unknownurl написав: Первые впечатления от бета-теста:

Первые впечатления от бета-теста:

тут так принято, я тоже когда оформлял карту, в отделении были не в курсе что это за карта такая, менеджера к которому меня записали не было и вообще в отделении оказались не в курсе что я был записан на оформление карты, оформление минимум на 2-3 часаНа горячей линии говорят что попало от балды, такое впечатление что на ходу чтото придумывают, доверять сказанному на горячей линии нельзя - нужно проверятьЯ бы советовал при посещении банка закладывать ещё 3 часа про запас, потому что в час не вложитесь. Час документы оформляют, потом ещё пару часов ждать аппровации от головного центра, пока аппровацию готовят можно сходить на обед, правда сейчас карантин - обедать негдеВот в дельте было образцовое обслуживание. На горячей линии записался на нужное время, пришёл - без очереди оформили все бумаги за 5-10 минут и готово