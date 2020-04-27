Ferlakur написав:Пришла на вайбер ссылка на установку бета версии UKRSIB online. Прошел по ней на плеймаркет , а там пишет: "Мы отменяем вашу регистрацию в программе. Рекомендуем удалить бета-версию приложения и установить общедоступную". Клиентом Укрсиба не был, приложение никогда не устанавливал. На аккаунте жены то же самое.
У меня тоже самое на аккаунте жены, и как это лечится?
Я протянул плеймаркет и внизу нажал на маленькую кнопочку, тогда появилась большая Скачать.
unknownurl написав:Первые впечатления от бета-теста:
Ну там же первыми буквами написано - БЕТА тестирование, вы тестировщик... Блеать люди совсем охренели - им плюшки дают, а они возмущаются, что приходится выполнять работу, на которую они за это подписались
unknownurl написав:Первые впечатления от бета-теста:
тут так принято, я тоже когда оформлял карту, в отделении были не в курсе что это за карта такая, менеджера к которому меня записали не было и вообще в отделении оказались не в курсе что я был записан на оформление карты, оформление минимум на 2-3 часа
На горячей линии говорят что попало от балды, такое впечатление что на ходу чтото придумывают, доверять сказанному на горячей линии нельзя - нужно проверять Я бы советовал при посещении банка закладывать ещё 3 часа про запас, потому что в час не вложитесь. Час документы оформляют, потом ещё пару часов ждать аппровации от головного центра, пока аппровацию готовят можно сходить на обед, правда сейчас карантин - обедать негде
Вот в дельте было образцовое обслуживание. На горячей линии записался на нужное время, пришёл - без очереди оформили все бумаги за 5-10 минут и готово
Stringer написав:Ну там же первыми буквами написано - БЕТА тестирование, вы тестировщик... Блеать люди совсем охренели - им плюшки дают, а они возмущаются, что приходится выполнять работу, на которую они за это подписались
Бета-тест как раз рекламируется как возможность открыть счёт онлайн. В реальности же получилось, что нужно делать все тоже самое что и раньше для открытия счета. Я понимаю, что это бета-тест, все может идти не так гладко как планировалось, но не полность наперекосяк же...
Лично у меня никаких претензий нет, у меня процес занял не более получаса. Может мне просто очень повезло...
P.S. карту дают обычную без имени, хотя раньше заявляли, что будет именная.
Stringer написав:Ну там же первыми буквами написано - БЕТА тестирование, вы тестировщик... Блеать люди совсем охренели - им плюшки дают, а они возмущаются, что приходится выполнять работу, на которую они за это подписались
Бета-тест как раз рекламируется как возможность открыть счёт онлайн. В реальности же получилось, что нужно делать все тоже самое что и раньше для открытия счета. Я понимаю, что это бета-тест, все может идти не так гладко как планировалось, но не полность наперекосяк же...
Лично у меня никаких претензий нет, у меня процес занял не более получаса. Может мне просто очень повезло...
P.S. карту дают обычную без имени, хотя раньше заявляли, что будет именная.
Того типа, что вы процитировали, для того и позвали, чтобы он помог банку научиться давать качественные услуги, за эту работу, по тестированию, ему пообещали определённые плюшки... ну каша в голове у пациента, зачем его цитировать? Это как взять чувака на работу грузчиком, а он жалуется, что тяжести надо таскать
Поскольку бета-продукт не является финальной версией, и публичное тестирование производится на страх и риск пользователя, производитель не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый в результате использования бета-версии. Таким образом, многие производители уходят от ответственности, предоставляя пользователям только бета-версии продукта.
Амвросий написав:Поскольку бета-продукт не является финальной версией, и публичное тестирование производится на страх и риск пользователя, производитель не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый в результате использования бета-версии. Таким образом, многие производители уходят от ответственности, предоставляя пользователям только бета-версии продукта.
Ну так не участвуйте в бета тестировании, какие проблемы?