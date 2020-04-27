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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 869870871872>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:38

  Stringer написав:
  Ferlakur написав:Пришла на вайбер ссылка на установку бета версии UKRSIB online. Прошел по ней на плеймаркет , а там пишет: "Мы отменяем вашу регистрацию в программе. Рекомендуем удалить бета-версию приложения и установить общедоступную". Клиентом Укрсиба не был, приложение никогда не устанавливал. На аккаунте жены то же самое.

У меня тоже самое на аккаунте жены, и как это лечится?

Я протянул плеймаркет и внизу нажал на маленькую кнопочку, тогда появилась большая Скачать.
кеннек
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:49

Вроде уже починили, у кого не получалось установить приложение, пробуйте.
Ferlakur
 
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Первые впечатления от бета-теста:
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unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:47

  unknownurl написав:Первые впечатления от бета-теста:
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Ну там же первыми буквами написано - БЕТА тестирование, вы тестировщик...
Блеать люди совсем охренели - им плюшки дают, а они возмущаются, что приходится выполнять работу, на которую они за это подписались
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:47

  unknownurl написав:Первые впечатления от бета-теста:


тут так принято, я тоже когда оформлял карту, в отделении были не в курсе что это за карта такая, менеджера к которому меня записали не было и вообще в отделении оказались не в курсе что я был записан на оформление карты, оформление минимум на 2-3 часа :)

На горячей линии говорят что попало от балды, такое впечатление что на ходу чтото придумывают, доверять сказанному на горячей линии нельзя - нужно проверять :) Я бы советовал при посещении банка закладывать ещё 3 часа про запас, потому что в час не вложитесь. Час документы оформляют, потом ещё пару часов ждать аппровации от головного центра, пока аппровацию готовят можно сходить на обед, правда сейчас карантин - обедать негде :)

Вот в дельте было образцовое обслуживание. На горячей линии записался на нужное время, пришёл - без очереди оформили все бумаги за 5-10 минут и готово :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Stringer написав:Ну там же первыми буквами написано - БЕТА тестирование, вы тестировщик...
Блеать люди совсем охренели - им плюшки дают, а они возмущаются, что приходится выполнять работу, на которую они за это подписались

Бета-тест как раз рекламируется как возможность открыть счёт онлайн. В реальности же получилось, что нужно делать все тоже самое что и раньше для открытия счета.
Я понимаю, что это бета-тест, все может идти не так гладко как планировалось, но не полность наперекосяк же...

Лично у меня никаких претензий нет, у меня процес занял не более получаса. Может мне просто очень повезло...

P.S. карту дают обычную без имени, хотя раньше заявляли, что будет именная.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:15

  unknownurl написав:
Stringer написав:Ну там же первыми буквами написано - БЕТА тестирование, вы тестировщик...
Блеать люди совсем охренели - им плюшки дают, а они возмущаются, что приходится выполнять работу, на которую они за это подписались

Бета-тест как раз рекламируется как возможность открыть счёт онлайн. В реальности же получилось, что нужно делать все тоже самое что и раньше для открытия счета.
Я понимаю, что это бета-тест, все может идти не так гладко как планировалось, но не полность наперекосяк же...

Лично у меня никаких претензий нет, у меня процес занял не более получаса. Может мне просто очень повезло...

P.S. карту дают обычную без имени, хотя раньше заявляли, что будет именная.

Того типа, что вы процитировали, для того и позвали, чтобы он помог банку научиться давать качественные услуги, за эту работу, по тестированию, ему пообещали определённые плюшки...
ну каша в голове у пациента, зачем его цитировать?
Это как взять чувака на работу грузчиком, а он жалуется, что тяжести надо таскать
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Stringer, Цель моего поста: показать что оформление карты по прежнему ничем не отличается от того, которое было ранее.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:27

Поскольку бета-продукт не является финальной версией, и публичное тестирование производится на страх и риск пользователя, производитель не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый в результате использования бета-версии. Таким образом, многие производители уходят от ответственности, предоставляя пользователям только бета-версии продукта. :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:28

  Амвросий написав:Поскольку бета-продукт не является финальной версией, и публичное тестирование производится на страх и риск пользователя, производитель не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый в результате использования бета-версии. Таким образом, многие производители уходят от ответственности, предоставляя пользователям только бета-версии продукта. :D

Ну так не участвуйте в бета тестировании, какие проблемы?
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