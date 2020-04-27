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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 869870871872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:28

  Stringer написав:Того типа, что вы процитировали, для того и позвали, чтобы он помог банку научиться давать качественные услуги, за эту работу, по тестированию, ему пообещали определённые плюшки...
ну каша в голове у пациента, зачем его цитировать?
Это как взять чувака на работу грузчиком, а он жалуется, что тяжести надо таскать

Так он как раз и выполнил свою работу — отчитался о результатах бета-тестирования.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29

  unknownurl написав:Stringer, Цель моего поста: показать что оформление карты по прежнему ничем не отличается от того, которое было ранее.

А цель моего поста показать, что банк надо пинать, когда он нихера не хочет улучшений, а не когда он ищет варианты угодить клиенту
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:31

  Ferlakur написав:
  Stringer написав:Того типа, что вы процитировали, для того и позвали, чтобы он помог банку научиться давать качественные услуги, за эту работу, по тестированию, ему пообещали определённые плюшки...
ну каша в голове у пациента, зачем его цитировать?
Это как взять чувака на работу грузчиком, а он жалуется, что тяжести надо таскать

Так он как раз и выполнил свою работу — отчитался о результатах бета-тестирования.

Он написал, что не захотел связываться с банком, который на начальном этапе бета тестирования не может дать ему качественные услуги
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:отчитался о результатах бета-тестирования

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