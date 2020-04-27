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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:28
Stringer написав:
Того типа, что вы процитировали, для того и позвали, чтобы он помог банку научиться давать качественные услуги, за эту работу, по тестированию, ему пообещали определённые плюшки...
ну каша в голове у пациента, зачем его цитировать?
Это как взять чувака на работу грузчиком, а он жалуется, что тяжести надо таскать
Так он как раз и выполнил свою работу — отчитался о результатах бета-тестирования.
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Ferlakur
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29
unknownurl написав:Stringer
, Цель моего поста: показать что оформление карты по прежнему ничем не отличается от того, которое было ранее.
А цель моего поста показать, что банк надо пинать, когда он нихера не хочет улучшений, а не когда он ищет варианты угодить клиенту
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Stringer
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:31
Ferlakur написав: Stringer написав:
Того типа, что вы процитировали, для того и позвали, чтобы он помог банку научиться давать качественные услуги, за эту работу, по тестированию, ему пообещали определённые плюшки...
ну каша в голове у пациента, зачем его цитировать?
Это как взять чувака на работу грузчиком, а он жалуется, что тяжести надо таскать
Так он как раз и выполнил свою работу — отчитался о результатах бета-тестирования.
Он написал, что не захотел связываться с банком, который на начальном этапе бета тестирования не может дать ему качественные услуги
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Stringer
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:49
Ferlakur написав:
отчитался о результатах бета-тестирования
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